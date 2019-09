Amazon “riparti alla grande”/ Da oggi al 9 settembre: settimana di offerte e sconti

Con Amazon “riparti alla grande” settembre comincia nel migliore dei modi. Da oggi infatti il colosso fondato da Jeff Bezos lancia una serie di offerte per cominciare nel migliore dei modi questa nuova stagione dell’anno. Sul sito italiano di Amazon è infatti disponibile la promozione pensata in vista del rientro dalle vacanze e della ripresa della scuola. Parliamo di una settimana “piena di sorprese” tra offerte e sconti. I giorni da segnare sul calendario per fare shopping sono quelli compresi tra il 2 e il 9 settembre. Se non volete perdervi le offerte, non dovete fare altro che collegarvi al sito di Amazon per dare la caccia alle offerte. Per ora l’azienda non ha fornito dettagli sull’iniziativa. È stato diffuso un video sport che presenta appunto la promozione e annuncia la data di validità. «Una settimana di offerte piena di sorprese. Dal 2 al 9 settembre», si è limitato a scrivere Amazon.

AMAZON “RIPARTI ALLA GRANDE” A “UN CLICK PER LA SCUOLA”

Con l’arrivo di settembre arrivano anche gli sconti speciali di Amazon. Oggi, lunedì 2 settembre 2019, si apre l’iniziativa “riparti alla grande” che prevede una settimana di offerte. Ne è stata lanciata un’altra comunque legata all’inizio della scuola. Si chiama “Un click per la Scuola” e permette di “regalare” parte della propria spesa d’acquisto per qualunque prodotto ad un istituto a nostra scelta. Gli istituti, a loro volta, vedranno crescere il loro credito virtuale e decidere come spenderlo all’interno di un catalogo di oltre mille proposte, come attrezzatura elettronica, cancelleria, articoli sportivi, giochi o strumenti musicali. «Questa iniziativa segue a tanti altri progetti nella stessa direzione e nasce dalla volontà di supportare le scuole, che sono un motore fondamentale per la diffusione della cultura e lo sviluppo del Paese». Così Giorgio Busnelli, responsabile della categoria Media per Amazon in Italia e Spagna, come riportato dal Corriere della Sera.





