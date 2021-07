Amber Heard è diventata mamma/ Il sospetto di Page Six “gravidanza surrogata”

Amber Heard, splendida attrice americana, è diventata mamma. La 35enne texana lo ha annunciato al mondo intero attraverso uno scatto pubblicato su Instagram in cui si vede la stessa sdraiata in compagnia appunto del suo primo figlio. Si tratta di una bimba e il nome scelto è stato Oonagh Paige Heard. Curioso come la nascita della piccola sia giunta quasi tre mesi fa, visto che Oonagh è venuta al mondo esattamente l’8 aprile, ma, non si sa bene come, l’attrice è riuscita a mantenere il massimo segreto non facendo trapelare la notizia se non fino appunto ad oggi. La foto pubblicata su Instagram è stata accompagnata da una bella didascalia in cui si legge, ”È l’inizio della mia nuova vita”.

Feltri vs Sallusti "Mi caccerà da Libero"/ "Melania Rizzoli? Bloccato sul cellulare"

E ancora: “Sono entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo da sola. Spero che si arriverà a normalizzare il fatto che non serva avere un anello al dito per una culla”. Ma chi è il papà della figlia di Amber Heard? Stando a quanto riportato dalla testata americana Page Six, specializzata nella cronaca rosa, la bimba sarebbe nata da una madre surrogata.

Elettra Lamborghini trova un topo in stanza/ Video “Porca tr*ia è entrato in camera!”

AMBER HEARD E’ DIVENTATA MAMMA: ECCO COS’HA SVELATO UN INSIDER

Un insider, parlando con lo stesso magazine, ha aggiunto: “La cosa più importante per Amber è essere aperta sulla nascita di Oonagh. Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro fertilità, che sono preoccupate o imbarazzate. Amber vuole che si sentano supportate e si rendano conto che ci sono molti modi per avere un bambino anche se si hanno problemi di fertilità”.

Amber Heard è stata la storica moglie del divo di Hollywood Johnny Depp, prima che i due si lasciassero in malo modo nel 2016, e iniziassero una guerra legale senza esclusione di colpi, e con accuse pesantissime, in cui al momento sembrerebbe averla spuntata proprio la neo-mamma.

Valeria Golino/ "Cerco qualcosa di diverso, sento l’esigenza di levarmi da me stessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA