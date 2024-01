Ambra Angiolini di nuovo insieme a Francesco Renga, c’entra la figlia Jolanda/ “Hai investito su di noi”

Ambra Angiolini insieme a Francesco Renga: nessun ritorno di fiamma ma una dedica d’amore alla figlia Jolanda



Ambra Angiolini e Francesco Renga per molti anni sono stati una delle coppie più seguite e apprezzate del mondo dello spettacolo. La conduttrice ed il cantante sono stati insieme dal 2003 al 2015 ed il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due figli Jolanda e Leonardo. Nonostante l’amore sia finito i due hanno sempre mantenuto dei rapporti ottimi e sereni e nelle scorse ore sono apparsi insieme. Il motivo, però, non è un ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ma un’importante ricorrenza che riguarda la loro primogenita. Jolanda Renga, infatti, compie 20 anni ed in occasione del suo compleanno mamma Ambra ha deciso di condividere sui social una dedica speciale con una carrellata di foto in cui non potevano mancare mamma e papà

Ambra Angiolini, infatti, pubblicando le foto visibili alla fine di questo articolo ha augurato in modo tenero ed originale buon compleanno alla figlia Jolanda Renga scrivendo: “Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda si! Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci … Buon Compleanno Danda #♥️ qui un carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita @jolandarenga” Per il momento Francesco Renga non ha commentato il post mentre Jolanda ha ringraziato i genitori: “Che belli quei due nella prima foto! Menomale che sono la mia mamma e il mio papà”

Ambra Angiolini e la dedica per i 20 anni alla figlia Jolanda Renga: chi è la giovane scrittrice



Ambra Angiolini ha voluto fare una dolcissima dedica per i suoi 20 anni alla figlia Jolanda Renga con un post su Instagram. Jolanda, che ha il nome della nonna paterna scomparsa poco prima della sua nascita, è nata il 4 gennaio del 1994 ed è legatissima alla sua famiglia. Il padre Francesco Renga tra l’altro ha portato al Festival di Sanremo 2005 il brano Angelo a lei dedicato grazie al quale ha vinto la kermesse. È nota al grande pubblico non solo per essere la figlia della conduttrice e del cantante ma anche perché nei mesi scorsi ha puublicato il suo primo libro dal titolo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda, nei anni scorsi è giunta alla ribalta anche per aver difeso la mamma dopo il molto poco sensibile Tapiro ricevuto da Striscia la notizia per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. In quell’occasione ha molti è sembrato inopportuno il gesto di Valerio Staffelli di ‘scherzare’ sulla vita privata della showgirl.













