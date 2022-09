Ambra Angiolini e l’accusa di Silvia Slitti/ I legali “Privacy e onorabilità violate”

Non si è fatta attendere la replica di Ambra Angiolini alle accuse sulla casa occupata a Milano. L’attrice, attualmente impegnata con X Factor, avrebbe preferito non entrare nel merito, ma visto che Silvia Slitti, nota anche per essere la moglie di Giampaolo Pazzini, ha lasciato intendere che le abbia occupato la casa dopo che il contratto d’affitto è scaduto, ha deciso di rendere un breve commento attraverso i suoi legali. Peraltro, già a Selvaggia Lucarelli aveva anticipato: “Ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“. Ma evidentemente ciò non è bastato a placare le polemiche.

Ora gli avvocati Valeria De Velli e Daniela Missaglia, che assistono Ambra Angioni, hanno rilasciato un comunicato che è stato riportato da Repubblica, smentendo le notizie diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi dai network. Infatti, parlano di notizie “riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte“.

AMBRA ANGIOLINI E LA CASA “OCCUPATA”, INTERVENGONO LEGALI

Nelle storie pubblicate su Instagram la wedding planner e organizzatrice di eventi Silvia Slitti ha raccontato la sua versione, senza però mai fare il nome di Ambra Angiolini. D’altra parte non sono mancati riferimenti e battute che alimentassero tale ipotesi. Una vicenda effettivamente “gradevole dal punto di vista personale prima ancora che legale” che ora sta infiammando gli utenti sui social. Poi Selvaggia Lucarelli si è occupata della vicenda, spazzando via i dubbi residui sull’identità delle protagoniste. Quindi, gli avvocati dell’attrice sono intervenuti con un comunicato che difficilmente riuscirà a chiudere il caso della casa occupata abusivamente da mesi, con un contratto d’affitto scaduto lo scorso giugno. “È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti“, fanno sapere i legali dell’attrice.

