Ambra Angiolini/ “X Factor 2022? Una delle cose più entusiasmanti ma anche terrorizzanti”

Ambra Angiolini debutta a X Factor 2022 in giuria

Ambra Angiolini è pronta per il suo debutto come giudice nella nuova edizione di X Factor 2022, il talent show musicale in partenza da giovedì 15 settembre 2022. L’attrice, ex ragazza rivelazione di Non è la Rai, è al settimo cielo, ma non nasconde di essere terrorizzata. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio l’attrice in occasione di una intervistar rilasciata a Vanity Fair: “X Factor è una delle cose più entusiasmanti ma anche terrorizzanti che abbia mai fatto. Credo che dire un Sì o un No davanti a un ragazzo che ci ha messo tutto per arrivare lì, ci ha fregati un po’ a tutti e quattro. Abituarsi, poi, all’arena che giudica il tuo giudizio (gli applausi, i fischi) è un altro esercizio ancora. Non si può piacere a tutti, lo dico sempre ai miei figli, devo accettarlo anche io”.

Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

A parte il lavoro l’attrice sta vivendo un momento di serenità nella sua vita privata dopo la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri. “In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto” – ha detto.

X Factor 2022, Ambra Angiolini e Fedez cercano il riscatto/ Lui dalla malattia…

Ambra Angiolini: su Massimiliano Allegri e l’ex marito Francesco Renga

Parlando proprio della fine della relazione con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha dichiarato: “hanno detto che rinasco sempre e mi sembra un concetto positivo, soprattutto per gli altri, per le tante donne che mi seguono. Mi piace essere raccontata come una che sa rinascere dalle sue ceneri, più che altro sentimentali”. Invece, non è stato facile per lei riprendersi da questa grande delusione arrivata dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Francesca Renga. Un amore intenso e bellissimo suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli.

Stromboli, fiction Ambra Angiolini vuole finire riprese/ Ira città dopo incendio choc

A distanza di tempo però la Angiolini ha detto: “la verità? Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA