Ambra Angiolini, la figlia Jolanda “approva” il nuovo fidanzato/ Il gesto inaspettato

Ambra Angiolini, il primo incontro della famiglia con il nuovo fidanzato Andrea Bosca

Dopo i rumors circolati per diverse settimane la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca sembra ormai ufficiale, come dimostrato dalle diverse uscite pubbliche della coppia. La liaison tra i due colleghi era stata avanzata già nel corso della scorsa estate, ancor prima che fosse nota la nuova fiamma dell’ex moglie di Francesco Renga. Ad oggi, complici le condivisioni social e le indiscrezioni delle pagine di gossip, il nuovo amore di Ambra Angiolini ha invece un nome e un cognome, Andrea Bosca.

A ripercorre il primo incontro tra Andrea Bosca e la famiglia di Ambra Angiolini è stato il settimanale Chi, che ha indicato come terreno fertile uno degli ultimi impegni teatrali dell’attrice, Il Nodo. Una volta ultimata la rappresentazione, l’ex moglie di Francesco Renga si sarebbe diretta presso un ristorante in compagnia di figli e genitori, con la partecipazione appunto di Andrea Bosca. Non a caso, la stessa Ambra Angiolini aveva documentato sul proprio profilo instagram la serata, con una serie di stories e post senza però rendere chiara la natura dell’evento.

Andrea Bosca; la dedica per Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda per la festa delle donna

Il settimanale Chi ha messo in risalto uno scatto che ritrae Ambra Angiolini e Andrea Bosca in compagnia di Jolanda, figlia dell’attrice. Probabilmente, deve essere stato proprio quello il momento in cui il nuovo fidanzato della madre ha scambiato le prime impressioni con la giovane che è sembrata decisamente compiaciuta di fare la sua conoscenza. La ricostruzioni di quel momento non riguarda però la serata a cena fuori, bensì una colazione insieme prima che Jolanda si recasse a scuola.

Secondo quanto raccontato dal settimanale di Alfonso Signorini, Andrea Bosca – nuovo compagno di Ambra Angiolini – si sarebbe reso protagonista di un gesto molto apprezzato in occasione di quella mattinata speciale. Trattandosi dell’8 marzo, festa notoriamente dedicata alle donne, l’attore ha deciso di allontanarsi per qualche minuto per poi fare ritorno con due splendidi mazzi di mimose da donare ad Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda. La dolcezza di quel gesto – immortalata da Chi – testimonia l’importanza del rapporto e di certo la figlia dell’attrice avrà apprezzato.

