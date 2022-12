Ambra Angiolini strega tutti, alla finale X factor 2022/ Web in tilt per T’appartengo

X factor 2022 ha la vera vincitrice: Ambra Angiolini

Sono ore segnate dalla finale di X factor Italia 2022, che, tenutasi nella serata dell’8 dicembre 2022, ha visto tra le performance il ritorno onstage di Ambra Angiolini sulle note di T’appartengo. L’ex volto pilastro di Non é la Rai, ispirata al look di lolita che Britney Spears sfoggia nel video del singolo d’esordio in musica, Baby One More Time, che ha rivoluzionato l’educazione fisica del pop tra il 1998 e il 1999), ha infiammato le vibes del Grand finale di X factor 2022, sul palco del Forum di Assago, dando libero sfogo alla sua carica seduttiva, ballando e cantando in contemporanea la sua hit. T’appartengo é lo storico singolo pop che Ambra Angiolini rilasciava dall’album omonimo, che veniva alla luce l’11 novembre 1994 e vendeva nel giro di poco tempo, dopo il rilascio, quota 100mila copie. La hit diventava iconica al momento dell’esibizione d’addio al pubblico TV che si registrava sul finire del format TV Non é la Rai, nel 1994.

Ambra Angiolini lascia la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini/ Dopo le denunce…

La finale del talent condotto da Francesca Michielin ha visto tra le altre performance, oltre a quella della conduttrice, anche i giudici, Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini esibirsi, anche se quella dell’ex Non é la Rai sembra aver coinvolto di più i telespettatori, o almeno questo é stando alle annesse interazioni social scaturitesi, che vedono ora il web letteralmente in tilt per il momento revival dedicato agli anni ’90.

Silvia Slitti e Pazzini, tapiro da Striscia la Notizia/ "Se Ambra Angiolini paga la casa? Il contratto era…”

Le reazioni web alla performance di Ambra alla finale di X factor

“Che spettacolo! Unica!”, “Incredibile! É identica a quando era ragazza! La amo”, “Ha asfaltato tutti” si legge tra i vari commenti social rilasciati dagli internauti, su Ambra Angiolini. La giudice e coach mora di X factor 2022 può, quindi, ufficialmente dirsi la vera grande protagonista della finale di X factor e regina italiana del pop anni ’90!

La finale di X factor 2022 ha, inoltre, visto decretarsi vincitori i Santi Francesi, davanti agli altri finalisti. Seconda Beatrice Quinta, terza LINDA, quarti i Tropea.

Ambra Angiolini flirt con Gianluca Grignani?/ Avvistati insieme a Milano

La verità è’ che non importa quanti ascolti e dischi di platino abbiano collezionato gli altri giudici il pubblico canterà sempre a memoria e a squarciagola a voce più alta “T’appartengo” di Ambra Angiolini. #XF2022 pic.twitter.com/XMNgnLvaP2 — VIA DI QUA. (@viadiqua1) December 8, 2022

La vincitrice di x factor e dei nostri cuori è sempre lei, perché l’Italia è un paese fondato su Ambra Angiolini e la sua t’appartengo#XF2022pic.twitter.com/vwy3ctxrtM — Elisa (@darcyschastain) December 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA