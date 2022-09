Ambra Angiolini, Stromboli si oppone a riprese fiction/ “Dopo incendio nessun aiuto”

Stromboli si oppone alle riprese della fiction Rai sulla Protezione civile con Ambra Angiolini. Ieri sera c’è stata un’affollata assemblea cittadina per sentire il parere dei cittadini sulla richiesta inviata formalmente dalla società di produzione “11 marzo”. Il responso non ha lasciato spazio ad eventuali equivoci: «Di riprendere la fiction non si deve parlare assolutamente». La consultazione popolare è stata voluta dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, che è competente sull’isola. Prima ha ascoltato, poi ha detto la sua: «Ero già convinto che non ci fossero i presupposti per una ripresa della produzione, ma sentire la gente ha rafforzato il mio convincimento».

Come riportato dal Corriere della Sera, il sindaco ha rimarcato anche il fatto che dalla produzione della fiction, dal cui set divampò lo scorso 25 maggio l’incendio che devastò almeno metà dell’area verde dell’isola, «non c’è mai stata alcuna volontà di collaborazione, né assumendosene la responsabilità e le conseguenti azioni di ristoro. Addirittura hanno lasciato l’isola come se non fosse accaduto nulla».

“NESSUNA SOLIDARIETÀ O AIUTO DA PRODUZIONE”

«Se cambiassero atteggiamento la vicenda sarebbe riproposta alla valutazione degli strombolani», ha aggiunto Gullo. Nei prossimi giorni il sindaco di Lipari formalizzerà la sua posizione contraria alle riprese della fiction Rai sulla Protezione civile che vede protagonista Ambra Angiolini. Stando a quanto riportato da Repubblica, Luca Palmentieri della società “11 Marzo” non vuole replicare, almeno per il momento, e preferisce ora evitare un confronto. Nel frattempo, l’isola attende che venga chiusa l’inchiesta sull’incendio, avviata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Da accertare poi se i danni causati dal violento nubifragio del 12 agosto siano una conseguenza diretta dell’incendio di maggio. «Anche questo lo stabilirà la magistratura, posso solo rilevare che la società di produzione non ha espresso alcuna solidarietà manifesta e concreta: non bastano atteggiamenti da finzione e non concreti», ha rilanciato il sindaco. Intanto Stromboli prova a riprendersi: sono state riaperte le escursioni sulle sommità, ma si attendono gli stanziamenti del governo per risanare le ferite alla macchia mediterranea. Sulle prossime fasi ci si confronterà con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, atteso mercoledì a Stromboli.











