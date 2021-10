Massimiliano Allegri/ “Ambra Angiolini e il tapiro? Non parlo della mia vita privata”

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, la coppia “scoppiata” al centro delle ultime notizie di cronaca rosa, tornano a fare parlare di loro. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la consegna del Tapiro d’oro di “Striscia la Notizia” all’attrice, a seguito della recente rottura tra lei e l’allenatore della Juventus, nella giornata odierna si sono registrate le dichiarazioni del tecnico bianconero, giunte in occasione della conferenza stampa della vigilia della partita di campionato che vedrà opposta la sua Juventus alla Roma di José Mourinho.

Un incrocio da non fallire per i bianconeri, i quali, dopo l’avvio stentato di inizio campionato, stanno provando a risalire la classifica e hanno bisogno di inanellare una vittoria dietro l’altra per riavvicinarsi ai primi posti. Così, quando un cronista ha provato a interrogare il livornese circa la sua attuale situazione sentimentale, Allegri ha lasciato intendere di non voler in alcun modo rispondere a tale quesito: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo. Sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”.

MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI: IL TAPIRO “SCRIVE” AL MINISTRO BONETTI

Da buon ex centrocampista qual è, Massimiliano Allegri ha così dribblato la domanda su Ambra Angiolini e sul Tapiro d’oro di “Striscia la Notizia”, tg satirico di Antonio Ricci che, nelle scorse ore, ha diffuso un comunicato stampa indirizzato al ministro Elena Bonetti, che ha commentato negativamente la consegna del “premio” all’attrice, sostenendo che Valerio Staffelli sarebbe dovuto recarsi da Allegri e non da lei.

“Per mostrarle che tutto si è consumato in modo sereno, sul nostro sito può vedere la prima parte del servizio, non andata in onda: Ambra, che ha una lunghissima carriera alle spalle e molta consuetudine con il mondo dello spettacolo, non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio – si legge nella nota –. A telecamere spente, inoltre, lei si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta”.

