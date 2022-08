Ambra Angiolini “Unico fallimento? Rottura con Renga”/ “Caduta in depressione, oggi…”

Ambra Angiolini si racconta: il suo più grande fallimento

Nei giorni in cui spunta la prima paparazzata del suo ex compagno Massimiliano Allegri con la nuova fidanzata, Ambra Angiolini si racconta a cuore aperto e parla della sua vita sentimentale in una lunga intervista tra le pagine di Vanity Fair. Il suo più grande fallimento? La fine della relazione con Francesco Renga, padre dei suoi due figli. Nel corso dell’intervista l’attrice e conduttrice – e presto giudice della nuova edizione di X Factor – ha ripercorso non solo le tappe salienti della sua carriera ma anche quelle della sua vita privata.

Non manca un riferimento all’amore ed alla sua ultima storia: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco”, ha spiegato Ambra Angiolini. Dalle sue parole emerge ancora il grande dolore per la fine di quella storia importante con l’uomo che l’ha resa due volte madre.

Ambra Angiolini e l’amore per i suoi due figli

Dopo la rottura con Francesco Renga, Ambra Angiolini ha passato un periodo buio: “Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. Tra le righe, dunque, Ambra lascia intendere come l’ultima rottura con Allegri non possa essere minimamente paragonata alla precedente. “Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”, ha aggiunto l’attrice.

Ambra Angiolini non ha nascosto di temere molto il giudizio, non altrui ma il suo. Nei panni di mamma si occupa molto dei suoi ragazzi. Leonardo, l’ultimo arrivato, oggi ha 16 anni: “con lui sono sempre in travaglio, è sempre lì, nella pancia e mette i piedini sotto le costole e spinge”, dice la Angiolini. Diverso l’atteggiamento nei confronti di Jolanda: “È l’universo, invoco lei quando sono in crisi. È la cura del mondo”. Entrambi adolescenti, possono certamente contare su una madre che sa comprendere perfettamente i tormenti della loro età. Tutto sommato, oggi Ambra si dice felice: “Il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”.











