Questa sera la trasmissione ‘Le Iene‘ in onda su Italia 1 in prima serata tornerà ad occuparsi – sempre da un’iniziativa di Gaston Zama – del cosiddetto ‘Calippo tour‘, la discussa iniziativa lanciata dalla 20enne onlyfanser (ovvero che lavora tramite la piattaforma OnlyFans) Ambra Bianchini assieme all’amica – e compagna di ‘calippi’ – Paolina: una vicenda che fa discutere mezza Italia già da diversi mesi, finita al centro della famosa trasmissione radiofonica La Zanzara, ma anche di diversi servizi dello stesso Zama, arrivando ad avere i contorni di una vera e propria telenovela a puntate che non fa altro che aumentare esponenzialmente la (per così dire) fama del Calippo tour.

Partendo proprio dall’ultimo episodio della telenovela, parrebbe – e saranno Le Iene a darci tutti i contorni questa sera – che durante una delle ultime tappe del Calippo tour Paolina sia rimasta incinta durante un rapporto teoricamente protetto con un soggetto noto online con il nome di ‘Dottor Bavaro’: la ragazza avrebbe addirittura mostrato l’ecografia della gravidanza; ma mentre molti faticano a credere che sia solamente l’ennesima trovata pubblicitaria, molti ricordano che lo stesso identico copione si ripeté anche durante l’estate facendo parecchio discutere online e finendo poco dopo nel dimenticatoio dei social network.

Cos’è il Calippo tour di Ambra Bianchini e Paolina: sul web piovono critiche per le due sex worker di OnlyFans

Ma tornando – ora – indietro, molti non avranno ancora concretamente capito cosa sia (e perché faccia così tanto discutere) il Calippo tour: prima di scendere in ‘tecnicismo’ una breve descrizione potrebbe arrivare dalla campagna promozionale avviata ad agosto dalla stessa Bianchini che in diversi video sui suoi social spiegò che “vado a mangiare Calippi per tutta Italia“, incontrando sconosciuti che si possono candidare in modo completamente gratuito all’iniziativa; ma se non fosse ancora chiaro vale la pena precisare che ‘Calippo’ altro non è che un colorito epiteto per evitare di parlare apertamente di ‘fellatio’ sui social.

Insomma, durante il Calippo tour Ambra e l’amica Paolina girano per l’Italia elargendo gratuitamente fellatio a uno o più ‘fortunati’ che si sono candidati; il tutto ovviamente in cambio della registrazione di un video durante l’atto che poi verrà ricondiviso (ovviamente a pagamento) su OnlyFans: una vera e propria macchina organizzativa che richiede – avevano già mostrato un paio di settimane fa Le Iene – ore ed ore di lavoro, l’affitto di una piccola stanza per accogliere i soggetti selezionati ed addirittura l’obbligo di portare con sé e mostrare alle ragazze gli ultimi referti delle analisi del sangue.

Inutile – capito cosa sia il Calippo tour – soffermarci a lungo sulle ragioni dietro alle numerosissime critiche che quotidianamente rimbalzano sui social; mentre più interessante è soffermarci sulle parole della stessa Bianchini che alla Zanzara spiegò a Cruciani e Parenzo che “non ho voglia di fare l’università” e dopo aver “portati i cv” in diversi posti di lavoro scontrandosi sempre contro il muro della “necessaria esperienza”, si sarebbe reinventata in un lavoro “in cui mi diverto”.