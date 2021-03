Amedeo Goria “Amo ancora Maria Teresa Ruta”/ “Il suo matrimonio? Niente invito ma…”

Ha deciso di fare un po’ di chiarezza Amedeo Goria sui gossip e le questioni di cuore che, in queste ultime settimane, lo hanno coinvolto. Ospite di Francesco Fredella in diretta RTL 102.5 News, Goria ha smentito definitivamente di essere fidanzato con la bella Vera Miales: “Sono gli ultimi scampoli della mia ‘vita divertente, quindi come posso fidanzarmi ed essere fedele? Sono gli ultimi colpi, lasciatemi libero! – ha chiesto il giornalista, ricordando che – Sono stato sposato, ho avuto due figli, adesso non voglio essere più imbrigliato, legato, quindi non mi fidanzo più!”

Dunque niente storie serie in futuro: è questo il proposito di Amedeo Goria che, cambiando argomento, ha poi speso qualche parola per la figlia Guenda. Pochi giorni fa, l’ex gieffina ha infatti raccontato di avere una malattia, l’endometriosi, scoperta da poco. In merito suo padre ha oggi dichiarato: “Con Guenda va benissimo. Ora lei è a Milano, io sono a Roma, si sta curando, va meglio, quindi possiamo rassicurare i suoi tifosi. Ha avuto un piccolo problema che sta cercando di sanare, lei è giovane quindi andrà benissimo.”

Amedeo Goria ancora innamorato di Maria Teresa Ruta: “Mi ha dato tanto”

Chiuso questo capitolo, Amedeo Goria è tornato a parlare del rapporto con la sua ex moglie Maria Teresa Ruta. In particolare sul matrimonio subacqueo che è pronta a celebrare col compagno Roberto Zappulla. “Non credo che mi chiamino a fare il testimone, il paggetto magari! – ha scherzato inizialmente Goria, per poi svelare – Comunque non sono ancora stato invitato e non conosco ancora l’eventuale e possibile data.” Ad oggi, però, l’affetto di Amedeo verso la sua ex moglie è ancora tanto e i sentimenti per lei importanti: “Le attenzioni? Io sono molto affettuoso nei confronti di Maria Teresa Ruta che, tra parentesi, l’ho rivista in alcune apparizioni televisive dei giorni scorsi con quei capelli come se li fa adesso, è davvero molto bella e intrigante.” ha apprezzato il giornalista. “Le faccio molti complimenti ma non voglio far ingelosire il suo compagno.” ha chiarito, per poi ammettere “Se la amo ancora? Sì, sono innamorato di Maria Teresa per quello che mi ha dato.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA