Amedeo Goria e Vera Miales si sono lasciati/ “Lei prova solo affetto per lui”

Amedeo Goria e Vera Miales, storia definitivamente finita: ecco cosa è successo

Amedeo Goria e Vera Miales hanno avuto una storia molto chiacchierata a causa dei pregiudizi sulla loro differenza d’età. Tra i due i rapporti sono cambiati durante la partecipazione della modella a La Pupa e il Secchione. Durante lo show condotto da Barbara d’Urso, l’ex gieffino ha frequentato altre donne.

I suoi atteggiamenti hanno portato alla fine della storia che sembra non avere possibilità di ripresa. Nella pagina ufficiale di Amedeo Goria, infatti, di legge: “Per lei è rimasto solo un bene profondo verso di lui, ma non è riuscita a superare alcuni atteggiamenti dello scorso anno“. Dunque, sembra che l’ex gieffino non abbia per ora alcuna possibilità con la bella modella e che questa sia la fine definitiva della loro storia.

Amedeo Goria su Vera Miales: “Sono ancora legato a lei”

Amedeo Goria, nonostante si professi single, sulle pagine di Ora ha raccontato: “Attualmente sono single, anche se non nego che mi sento ancora legato a Vera Miales”.

Poi ha spiegato la sua lunga assenza lontano dai riflettori: “Ho trascorso l’estate lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Ho preferito restare più in disparte dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi. Sono felice che mia figlia Guenda ora stia bene. Avevo bisogno di tempo per me stesso”. Poi svela sul GF Vip: “Lo rifarei anche perché in pensione non posso proprio starci. Inizialmente avrei dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi ma a causa di un problema di salute avevamo deciso con la produzione di annullare il tutto. Poi è arrivato il Grande Fratello. Dopo la partecipazione di Maria Teresa e di Guenda sapevo che non sarebbe stato un gioco facile, soprattutto a livello psicologico, ma sono felice di aver accettato questa sfida anche se è durata solo un mese e mezzo”.

