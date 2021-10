Amedeo Goria e Vera Miales smascherati da Barbara D’Urso/ “Siamo semi fidanzati”

Amedeo Goria è stato ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, la presentatrice insieme alla giornalista Silvana Giacobini e Rosanna Cancellieri hanno cercato di capire di più in merito alla sua relazione con Vera Miales che durante la permanenza di Amedeo all’interno della casa ha fatto molto parlare e discutere di se per i suoi atteggiamenti e per la sua apparizione all’interno della casa con un abito da sposa dicendo all’uomo di volerlo sposare. Barbara D’Urso ha chiesto al giornalista se i due fossero fidanzati e la replica di Amedeo è stata: “Io sono semi fidanzato”.

Questa sua risposta non è passata inosservata a Silvana Giacobini che ha commentato: “Voi siete il mezzo di tutto: mezzo fidanzato, mezza incinta. Tu non la ami, non ti nascondere dietro un dito”, ma il giornalista ha replicato: “Io la amo a modo mio”. Amedeo Goria ha rifiutato in diretta nazionale la proposta di matrimonio della donna e questo suo atteggiamento non è piaciuto a Rosanna Cancellieri che ha rimproverato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Stai attento, lei comunque si è già vestita da sposa. Però non sei stato molto elegante. Stai facendo il pesciotto nel barile”.

Amedeo Goria e Vera Miales sono “semi fidanzati”

La presunta storia d’amore tra Amedeo Goria e Vera Miales non ha convinto i presenti in studio a Pomeriggio Cinque che hanno commentato anche la scelta poco carina della donna di inscenare una gravidanza isterica, ma il suo fidanzato non ha perso occasione per difenderla: “Le voglio bene, credo non abbia inventato nulla”.

Barbara D’urso, divertita dalla situazione in studio ha cercato di smascherare apertamente la coppia dicendo: “Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che mi vuole bene, una due… No, o mi ami o non mi ami. Entri al Gf da single, esci e dici: Si però le voglio bene, qualcosa di più di bene…”. Anche la figlia di Amedeo, Guenda Goria, ha affermato di non vedere di buon occhio la fidanzata del padre, soprattutto dopo la sua apparizione all’interno della casa in cui la donna, secondo Guenda, ha trattato l’argomento delle gravidanze isteriche troppo superficialmente.

