Amedeo Goria eliminato dal GF Vip?/ Il web: “Si lascia prendere in giro facilmente”

AMEDEO GORIA ESCE NALE DALL’INCONTRO CON VERA MIALES AL GRANDE FRATELLO VIP…

Neanche il tempo di salvarsi che per Amedeo Goria è nuovamente il momento di vivere il brivido del rischio dell’eliminazione del Grande Fratello Vip. Soltanto sette giorni fa il giornalista sportivo aveva avuto la meglio al televoto su Samy Youssef, sconfitto di un solo punto percentuale, e, adesso, si ritrova ancora in bilico. Di sicuro, lui è stato uno dei protagonisti della puntata di lunedì 11 ottobre; infatti, durante la settimana, il concorrente era rimasto abbastanza scosso dalle immagini mostrategli da Alfonso Signorini, che ritraevano la sua fidanzata, Vera Miales, con un pancino arrotondato, che faceva pensare alla gravidanza.

Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ "Guerra in famiglia Goria", ma il web è diviso

Il conduttore non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha invitato Vera nella Casa: tra i due c’è stato il chiarimento riguardo alle sue condizioni e la ragazza ha assicurato al giornalista di non aspettare un bambino. “Presentandomi in abito bianco – ha asserito la giovane –, volevo che fosse chiara la mia fedeltà e la mia purezza”. Il giornalista è apparso visibilmente turbato dopo l’incontro con la sua fidanzata, che ha scatenato le reazioni di tanti suoi compagni, che sembrano infastiditi dall’atteggiamento di Vera, la quale, a loro dire, cerca solo visibilità.

Guenda Goria figlia Amedeo Amedeo furiosa con Vera Miales/ "Gravidanza finta, papà fragile…"

AMEDEO GORIA: IL SUO MODO DI AMARE

Intanto, nel corso della settimana, Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno parlato con Amedeo Goria del suo modo di vivere le relazioni amorose. Manila, in particolare, ritiene che la ragazza abbia frainteso il tipo di rapporto che c’è tra lei e Goria, che invece predilige relazioni più libere e trasgressive: “Tu non sei geneticamente predisposto a stare in coppia”, ha evidenziato la conduttrice.

Secondo Amedeo, l’amore va vissuto liberamente e laddove si senta l’esigenza di trasgredire lo si può fare, magari con il consenso del proprio compagno. I pareri degli utenti del web sul giornalista sono piuttosto negativi: “Si lascia prendere in giro facilmente”, “ama godersi la vita” e così via. In caso di permanenza nella Casa, da lui ci si aspetta maggiore serietà e collaborazione, con annesso interesse a cosa accade agli altri inquilini.

Vera Miales contro Guenda Goria e Manila Nazzaro/ "Finti perbenisti, smettetela"

© RIPRODUZIONE RISERVATA