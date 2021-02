AMEDEO GORIA, EX MARITO MARIA TERESA RUTA/ “L’isola dei famosi? È cambiato tutto dopo…”

Amedeo Goria, giornalista e conduttore televisivo noto soprattutto per i suoi programmi sportivi, si è sposato nel 1987 con la collega Maria Teresa Ruta. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Guendalina, detta Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). I due si sono separati nel 1999, per poi divorziare nel 2004. Di recente, si era parlato di una presunta partecipazione di Goria alla prossima edizione del reality show L’isola dei famosi, notizia poi smentita, tra le altre cose, anche dalle dichiarazioni della stessa Ruta. In un’intervista del 16 febbraio a Casa Chi, infatti, quest’ultima ha parlato delle condizioni di salute precarie dell’uomo, affetto da un piccolo problema cardiaco che avrebbe pregiudicato la sua partenza: Amedeo, 67 anni, ha delle extrasistole che gli impedirebbero di viversi quest’esperienza con la giusta rilassatezza. Niente di grave, però: durante la visita è emerso che il suo cuore non è affetto da nessuna patologia in particolare. Il quadro è reso più complesso solo da un’altra circostanza, quella dell’incidente stradale di cui è rimasto vittima un mese fa insieme alla figlia Guenda.

Amedeo Goria, per la Ruta non è adatto alle sfide

A detta della Ruta, inoltre, Amedeo Goria non sarebbe portato per la sfida. Lei può ben dirlo, dal momento che lo conosce e conosce bene anche il contesto del reality, di sicuro non adatto a chi non è molto in forma. “Io ho fatto la prima Isola con Pappalardo, non fu per niente facile”, ha detto al riguardo Maria Teresa. Amedeo, inoltre, è abituato alle comodità, e un gioco estremo come quello non farebbe altro che destabilizzarlo.

Amedeo Goria: “Marcia indietro a contratto già firmato”

Nello scoop lanciato da Libero a inizio settimana, si legge che il contratto dell’Isola era già stato firmato, quando è arrivata la rinuncia ufficiale da parte di Amedeo Goria. Della sua marcia indietro, in realtà, si vociferava da giorni. Prima del suo è avvenuto l’addio del presentatore Alvin, ma – nel caso particolare di Amedeo – non si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Lo scenario è cambiato dopo una visita medica: “Aveva preparato tutto”, si legge nell’articolo del quotidiano. “Il contratto con gli importi pattuiti era stato firmato”. I giornalisti riportano le parole di una ‘fonte segreta’ a cui si è subito accodata la Ruta, specificando che il motivo del suo mancato approdo alle Canarie risiederebbe non in un “accordo non soddisfacente” (come all’inizio si era detto), bensì in problemi ben più importanti. A riprova di ciò, il fatto che fino all’ultimo, fino cioè all’esito della visita, Goria si era fatto avvistare in compagnia della produzione.



