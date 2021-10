Amedeo Goria non vuole altri figli/ Vera Miales “Gli ho detto di stare attento perché ho avuto un ritardo…”

Amedeo Goria è in nomination. Stando ai sondaggi lanciati sul web sembrerebbe essere lui il prossimo eliminato della casa del Grande Fratello Vip con il 9% delle preferenze. C’è da dire che Amedeo non è riuscito a strappare molti consensi per il suo comportamento sopra le righe. Nella casa del Grande Fratello Vip, il giornalista si è avvicinato molto a Ainett Stephens ma anche a Francesca Cipriani tanto da suscitare la reazione della compagna Vera Miales che in una recente intervista a Novella 2000 ha commentato gli atteggiamenti equivoci tenuti da Goria: “Da quando stiamo insieme non mi ha tradito e non mi tradirà perché sa che se dovesse farlo, mi perderebbe. Io so come appagarlo, non ha bisogno di cercare altre donne. Sul web in molti lo hanno attaccato rimproverandogli di trascorrere gran parte del tempo in mutande, ma purtroppo un po’ di colpa è anche mia perché gli ho preparato io la valigia, riempiendogliela per lo più di abbigliamento elegante e con pochi capi da indossare quotidianamente”.

Vera ha anche punzecchiato Ainette che a suo dire avrebbe dato corda alle provocazioni di Amedeo: “Stanno giocando, ma se andrà oltre, allora entrerò nella casa a riprendermelo. In quel caso, se non dovesse lasciare il programma per me, potrei anche lasciare io lui. Finché si scherza va bene, ma mai superare il limite altrimenti posso diventare una belva”.

La rivelazione di Vera Miales: “Amedeo Goria non vuole altri figli”

Nessuna conferma invece sulla presunta paternità di Amedeo Goria. Negli scorsi giorni, Vera Miales era stata fotografata e in alcuni scatti sembravano spuntare delle rotondità sospette. Non sappiamo se la notizia verrà data direttamente ad Amedeo all’interno della casa del Grande Fratello Vip anche perché c’è da scommettere che laddove fosse vera il giornalista si troverebbe a fare i conti con una realtà inattesa.

Infatti, Amedeo non avrebbe intenzione di diventare di nuovo padre. Era stata la stessa compagna a rivelarlo: “Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”.

