Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ È incinta? Spuntano le foto del pancino sospetto

Amedeo Goria sta per diventare padre per la terza volta? Mentre il giornalista continua la propria avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sul web è scoppiato il gossip sulla fidanzata Vera Miales. Fanpage ha ricevuto la segnalazione su una presunta gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria, pizzicata mentre sfoggiava un piccolo pancino reso evidente da un vestito bianco e aderente. Vera Miales, come scrive Fanpage, è stata pizzicata nei pressi della sua abitazione mentre, dopo aver buttato la spazzatura, s’intrattiene a chiacchierare con la sorella.

Nelle foto pubblicate da Fanpage, la 36enne che sta seguendo tutta l’avventura del fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sfoggia delle rotondità sospette evidenziate dal modello del vestito che indossa. La segnalazione di Fanpage ha fatto immediatamente il giro del web e scatenato i rumors su una presunta, terza paternità dell’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Vera Miales incinta? Lei non commenta

Una lieve rotondità sul basso ventre di Vera Miales ha fatto scoppiare il gossip intorno alla fidanzata di Amedeo Goria la quale, tuttavia, come fa sapere Fanpage che ha ricevuto la segnalazione, preferisce non commentare. La 36enne sceglie la strada del silenzio non confermando e non smentendo la notizia che sta facendo il giro del web.

Amedeo Goria, ancora ignaro del gossip, sarà informato da Alfonso Signorini? Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 2021, il direttore del settimanale Chi potrebbe svelare il gossip che sta circolando al giornalista. Vera Miales, a sua volta, romperà il silenzio facendo una sorpresa al fidanzato nella casa più spiata d’Italia?

