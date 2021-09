Amedeo Goria, nuova fidanzata?/ A Todi con “un’amica”: ma Vera Miales non c’era…

Amedeo Goria ha una nuova fidanzata? Lo scoop è arrivato nel corso della puntata di oggi, mercoledì 1° settembre, della trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Attualmente, com’è noto, l’ex volto Rai fa coppia fissa con Vera Miales, con la quale ha peraltro vissuto una spiacevole disavventura in landa transalpina nei giorni passati. Tuttavia, nel corso della diretta radiofonica odierna, Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda, figlia di Amedeo Goria, ha rivelato che ieri sera il giornalista si è presentato allo spettacolo teatrale “La Vespa”, andato in scena a Todi, con “un’amica mora che potrebbe avere una quarantina d’anni”.

No, non era Vera Miales, di cui Guenda ha confermato l’assenza non giustificata. Poi, maggiori dettagli su questa “sconosciuta”, forniti proprio dalla ragazza: “Si chiama Francesca, ha una quarantina d’anni. Sapevo che sarebbe venuta a vedermi. Per me è un’amica cara, che conosco da un po’ di tempo. Senza dubbio è molto carina, ma aveva piacere di venirmi a vedere. Mio papà Amedeo ama circondarsi di bellezza”. Non si sa se appartenga al mondo dello spettacolo, ma di sicuro un legame, anche solo d’amicizia, tra lei e Amedeo esiste…

GUENDA GORIA: “CONOSCO MIO PADRE AMEDEO DA ANNI, HA LA TENDENZA A ESSERE UN SINGLE INCALLITO”

Incuriositi, i conduttori hanno provato a chiedere qualche informazione in più sullo status sentimentale di Amedeo Goria, ricordando il suo fidanzamento con Vera Miales. Guenda Goria ha risposto così: “Voi ci credete davvero che abbia trovato una stabilità sentimentale?”.

Per poi, a seguito di una risata dalla quale traspariva tutto il suo profondo affetto per il genitore, aggiungere quanto segue: “Io conosco papà da tanti anni e dopo la separazione con mamma lui non ha più trovato una compagna fissa. So che ha la tendenza a essere un single incallito, non so se questa volta abbia cambiato il suo modo di essere. Sicuramente si trova bene con Vera, ho anche avuto modo di conoscerla. Sono contenta per lui, ma credo sia difficile che lui cambi la sua natura”.

