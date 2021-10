Amedeo Goria tradito da Vera Miales?/”Gravidanza finta, tutto inventato”

Amedeo Goria sarà eliminato dal Grande Fratello Vip stasera?

Amedeo Goria sta continuando a tirare fuori gli scheletri dall’armadio. Chissà cosa penserà l’ex moglie Maria Teresa Ruta. Dal suo ingresso, il giornalista sportivo Amedeo Goria ha tenuto un comportamento che ha fatto discutere i social e ciò è dovuto anche alle sue esternazioni in materia sessuale e nei rapporti poco convenzionali con le donne. Non solo gli approcci, al limite dello stalking, avuti con Jannett Stephens, le palpatine e i finti massaggi di qualche settimana fa. Nella notte trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip Goria ha dichiarato di aver partecipato in passato a diverse orge, in una delle quali era presente anche un transessuale. Una dichiarazione che sicuramente dimostra come Amedeo Goria non abbia davvero alcuna strategia per voler rimanere in gioco. Infatti, Goria continua a parlare delle sue avventure come fossero chiacchiere da bar. Ad Aldo Montano dichiara: “Ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?. Una di esse sembrava una tua ex, solo che, quando si è spogliata non era esattamente una donna”.

Dopo Goria anche Giucas Casella che in precedenza aveva fatto coming out ha dichiarato di avere avuto esperienze con uomini: “Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono bisessuale, però penso che si possa andare con uomini e donne”. Il più elegante è stato Gianmaria Antinolfi che ha concluso dicendo che mentre la generazione Goria/Casella parla di questi temi come se si parlasse delle teorie di Hawkins, per la sua generazione è tutto normale: “Non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima”.

Intanto, in queste ore stanno circolando sul web delle immagini che immortalano Vera Miales, la compagna di Amedeo Goria in compagnia di un altro uomo. Alcuni utenti hanno però fatto notare che sembrerebbe tutto studiato per attirare i riflettori su di sé. Anche l’influencer Deianira Marzano ha accusato Vera Miales di spassarsela mentre Amedeo Goria è nella casa del Grande Fratello Vip. Pare proprio che l’agente di Vera le abbia consigliato di fare così per far parlare di questo finto flirt nella casa e far arrivare la notizia alle orecchie di Amedeo Goria.

Lo scopo principale della donna sarebbe infatti quello di entrare nella casa. Si addensano anche delle ombre sul caso della gravidanza sospetta di Vera Miales. Una donna vicina a Vera ha spifferato all’influencer Deianira Marzano che la compagna di Amedeo Goria non sarebbe incinta. Pare che lo scoop sia stato messo in piedi e architettato da Miales e Goria prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto costruito insomma per favorire l’audience.



