Amedeo Goria/ “Un figlio da Vera Miales? Alla mia età preferisco diventare nonno”

Amedeo Goria è l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip dopo il gossip – poi smentito in diretta – della presunta gravidanza da parte della compagna Vera Miales. Quest’ultima ha confermato nella Casa del GF Vip di aver avuto una gravidanza isterica, giustificando così la ragione del pancino sospetto nelle foto pubblicate sui vari giornali di gossip. Ma dopo l’uscita dal reality del giornalista, come procede la loro storia?

Amedeo Goria è intervenuto nel corso del format Casa Chi condotto dall’ex gieffina Rosalinda Cannavò, ed oltre a commentare le gesta di alcuni suoi ex compagni di avventura ha anche svelato le sensazioni provate dopo la scoperta che sarebbe potuto diventare padre all’età di 67 anni. Alla domanda se vorrebbe un figlio dalla giovane compagna Vera Miales, Goria si è limitato a commentare: “Preferisco diventare nonno del primo figlio che Guenda e Mirko avranno”.

Amedeo Goria allontana l’idea di diventare ancora padre

Amedeo Goria ha svelato a Casa Chi di non aver avuto ancora modo di rivedere la giovane compagna Vera Miales dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, poiché ha trascorso del tempo con la figlia Guenda, dopo aver appreso delle imminenti nozze con il fidanzato Mirko: “Non l’ho ancora vista. La vedrò penso nel fine settimana. In questi giorni mi sono dedicato di più a Guenda e Mirko che dovrebbero sposarsi come hanno annunciato al GF Vip”.

In riferimento alla gravidanza poi smentita dalla Miales, Amedeo ha confidato di volerle credere, sebbene una gravidanza isterica della quale Vera ha parlato sia un evento molto raro: “Con lei devo ancora confrontarmi, ho passato tre giorni terribili, a me non risultava che potesse essere incinta, però dicevo tutto è possibile le gravidanze ci sono quando uno non se lo aspetta”, ha commentato il giornalista. “Pensavo forse se si è presentata con la pancia al 70% è possibile. Io voglio credere a lei”, ha aggiunto. Amedeo, che continua a definirsi “semifidanzato”, ha infine svelato il suo punto di vista sull’eventuale desiderio della sua compagna di avere un figlio: “Io le ho già spiegato che non sarei l’uomo giusto proprio per la mia età purtroppo. Le ho anche detto capisco l’esigenza di avere figli da un’altra persona”. Per il momento, dunque, il giornalista resta fermo sulla sua posizione.

