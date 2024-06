Patrizia Groppelli: “Non rifarei più il seno, feci 4 interventi”/ Amedeo Goria “Mi son tolto le occhiaie”

Patrizia Groppelli è stata ospite questa mattina del programma di Rete 4, Mattino4, striscia condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Si parlava di chirurgia estetica e la compagna di Alessandro Sallusti ha raccontato la sua storia legata a ben quattro interventi al seno. Avrebbe voluto un decoltè più prosperoso ma alla fine ha dovuto rimuovere le protesi in quanto il suo corpo continuava a respingerle.

Gian Amedeo Goria, chi è il fratello di Guenda Goria/ Il matrimonio in gran segreto nel 2022

“Ho avuto un problema al seno – le parole in diretta tv sul quarto canale della Groppelli – l’ho rifatto tre volte, poi la quarta ho deciso di togliere la protesi, mi sono rivolta ad ottimi medici ma il mio fisico non accettava protesi esterni, una sorta di rigetto, la quarta ho deciso di togliere le protesi del tutto e ora mi sento molto meglio, più libera, dormo bene la notte, prima facevo fatica perchè io sono abituata a dormire a pancia in giù, ed era molto fastidioso”.

Amedeo Goria: chi è, carriera e vita privata/ L'attività in Rai, da Uno Mattina Estate a La Domenica Sportiva

PATRIZIA GROPPELLI: “VOLEVO RIFARMI IL SENO PERCHE’…”

Federica Panicucci le ha quindi chiesto se fosse stata informata dei rischi a cui andava in corso e Patrizia Groppelli ha replicato: “Si, probabilmente lo sapevo anche, penso che quando firmi il consenso per l’operazione ci siano i vari rischi, adesso non ricordo”.

E ancora: “Io volevo rifarmi il seno, ero talmente sicura di me stessa, non me ne fregava niente, ma ho fatto 4 interventi di cui l’ultimo molto doloroso con una anestesia totale, e non rifarei nulla del genere. Io comunque – ha aggiunto – consiglio alle donne di accettarsi per quello che sono. Io mi sono rifatta il seno perchè non ero sicura, avevo tutte le mie amiche col seno rifatto, erano tutte con seno grosso ma non lo rifarei più”, ha ribadito e concluso il suo intervento.

Amedeo Goria "Fidanzata? Single da due anni, nessuno mi vuole io ci provo ma..."/ Appello in diretta

PATRIZIA GROPPELLI, AMEDEO GORIA E GLI INTERVENTI CHIRURGICI: LE PAROLE DELLA DOTTORESSA DONATI

In studio a Mattino 4 la dottoressa Donati che ha precisato: “Ci possono essere complicanze di questo tipo, quando un paziente ci dice cosa vuole il medico deve sempre dire come stanno le cose. Ci sono soggetti che possono avere un rigetto, si produce una capsula, una cicatrice grossa, ma non dipende dal chirurgo ma dal corpo”.

In collegamento vi era infine anche il noto Amedeo Goria, giornalista ex protagonista de Il Grande Fratello, nonché ex marito di Maria Teresa Ruta, che ha svelato di essersi fatto una operazione ben 32 anni fa, ma di non averlo mai detto prima in tv: “Io mi tolsi le occhiaie 32 anni fa e mai nessuno se ne è accorto, lo dico per la prima volta in televisione, io non volevo avere le occhiaie e feci la blefaroplastica. Bisogna fare gli interventi, affidarsi alle mani giuste e poi devono essere sempre necessari”. Un segreto che nessuno aveva mai scoperto ora a cui la Groppelli ha replicato: “Ma perchè non l’hai detto prima?”, insinuando la voglia di fare il “piacione” dello stesso Amedeo Goria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA