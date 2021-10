Amedeo Grieco, il dramma della morte della madre Rosa/ “Amore puro, donna e moglie ammirevole”

Amedeo Grieco del duo di Pio e Amedeo ospite della nuova puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo. Una lunga intervista confessione in cui il comico pugliese ha parlato anche della mamma Rosa scomparsa lo scorso anno. Un dolore immenso per l’attore e conduttore che sui social ha postato una foto in compagnia della madre scrivendo per lei parole bellissime. “Rosa… amore puro, donna mamma e moglie ammirevole… sei e sarai sempre nel mio cuore..proteggici e illuminaci da lassù, non ti deluderemo mai! sei e sarai fiera di noi e di tutta la tua famiglia” ha scritto Grieco nell’annunciare la scomparsa dell’amata mamma.

La donna è morta a soli 57 anni per una malattia, anche se non è dato sapere di cosa si tratti. Proprio il figlio sui social in occasione della festa di compleanno della mamma le avevo dedicato un messaggio parlando di una tempesta.

Amedeo Grieco e mamma Rosa: “non c’è persona di cui si ha più bisogno”

“Passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare… ed esserci ancora, ancora…abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme…” – ha scritto Amedeo Grieco sui social concludendo con un messaggio d’amore a mamma Rosa – “perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre…in ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene”.

Tantissimi i messaggi di affetto da parte di amici e colleghi che hanno inviato un pensiero ad Amedeo: da Chiara Ferragni fino a Ciro Immobile. “Ame amico mio, ti abbraccio fortissimo” il messaggio di Nina Zilli, mentre Stash dei The Kolors ha scritto: “ti sono vicino Ame. Sarà sempre fiera di te!”. Che dire un dolore che non passa mai quello della morte di una mamma.

