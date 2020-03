Amici 19/ Anticipazioni 14 marzo 2020: liti anche dietro le quinte?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 MARZO

Una puntata senza precedenti, o quasi. Ieri sera Amici 19 ha scritto la storia del programma e una serata movimentata come quella di ieri non ce la ricordavamo dai tempi di Marco Carta e Grazia de Micheli, ma cosa sarà successo dietro le quinte e quale sarà la reazione a caldo dei ragazzi? Il pomeridiano che oggi andrà in onda su Canale5 ci mostrerà non solo i momenti clou del terzo serale ma anche quello che è successo quando i ragazzi hanno lasciato l’infuocato studio dopo una serie di discussioni. La tensione tra Javier e Vanessa Incontrada è alle stelle, Alessandra Celentano non ha fatto niente per metterci una pezza, anzi, prendendosi anche una sfuriata di Maria de Filippi che ha chiuso in bellezza mandando via Valentin troppo poco grato al programma che lo sta lanciando e che lo sta facendo lavorare in questi mesi. Tutto questo avrà dei risvolti anche in casetta e solo oggi scopriremo quali.

COSA E’ SUCCESSO DIETRO LE QUINTE AD AMICI 2020?

Sui social ufficiali di Amici 19 si legge: “La puntata di ieri è stata piena di colpi di scena e ricca di emozioni! Cosa sarà successo dopo? Lo scopriremo oggi alle 14.10 su Canale 5”. L’eliminazione di Valentin era già annunciata soprattutto alla luce del fatto che il ballerino era sacrificabile rispetto a Javier e Nicolai, preferiti dalla commissione, e anche rispetto ai cantanti che devono ancora lanciare i propri dischi. Tutto pilotato? Può essere e oggi Maria de Filippi viene presa di mira anche per questo oltre che per il comportamento di ieri sera. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio su Canale5 quando il pomeridiano svelerà quello che non abbiamo visto in onda ieri sera.

