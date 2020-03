Javier/ Rinascita dopo uscita di Talisa e malore? Vanessa Incontrada… (Amici 2020)

Non lo abbiamo visto piangere e disperarsi, Javier ha deciso solo di rimboccarsi le maniche, mettendo da parte l’eliminazione di Talisa e pensare solo ad Amici 2020. Il ballerino questa sera tornerà in scena sul palco del serale e tutto per portare a casa la vittoria e l’accesso al quarto serale sperando che questa volta tutto vada meglio e che non ci sia il gioco al massacro di venerdì scorso. Il ballerino ha sofferto molto per quello che è successo e non solo perché ha dovuto salutare la sua bella Talisa dopo i baci, le coccole e la cena romantica, ma anche perché una serie di prove sia in fase di gioco che in quella di eliminazione, lo ha messo a dura prova fino al malore in diretta e alla preoccupazione di tutti. Le polemiche non sono mancate sui social perché in molti erano convinti che il suo crollo fosse dovuto poco all’acido lattico e molto allo stress tanto che qualcuno ha pensato addirittura fosse un vero e proprio attacco di panico.

LA TELEFONATA DELLA MADRE E LE PAROLE DI VANESSA INCONTRADA SU JAVIER

Dopo la puntata di Amici 2020 della scorsa settimana, Javier ha avuto modo di sentire la madre che lo ha spinto ad andare avanti dicendogli che tutti lo supportano: “Siamo tutti qua per te, continuiamo a seguirti, sai ballare, sei bravo, puoi anche vincere, siamo qui per vederti vincere, devi essere forte e sei preparato”. Questo lo spingerà ad andare avanti? A quanto pare sì visto che in questa settimana si è messo in gioco senza risparmiarsi anche se in casetta sono arrivate altre critiche da parte di Vanessa Incontrada. L’attrice ha confermato la sua impressione su di lui: “A me manca questa forza negli occhi, ce l’ha tutta nel corpo, ha una tecnica pazzesca e una padronanza di quello che è il ballo, parliamo di talenti, però gli manca l’espressione, io faccio molta fatica ancora a guardarlo, è quello che mi arriva di meno non c’è niente da fare”.

COMPARATA DI BALLO PER JAVIER AD AMICI 2020

Javier ha risposto alle critiche con il sorriso ma anche dicendosi sempre convinto che lui è un vero talento a cui manca davvero poco e dicendosi poco d’accordo con le parole del giudice di Amici 2020. Per lui però le prove non sono finite perché le parole della Incontrada hanno fatto infuriare Alessandra Celentano che lei ha dato della incompetente proprio per via del suo giudizio negativo su Javier. Per questo l’attrice ha chiesto ai ballerini una comparata di ballo in un girone che potrebbe vedere uno dei due eliminati alla fine. Ma cosa dovranno fare per convincere l’attrice? Alla fine Javier e i suoi colleghi sono chiamati a ballare in una comparata in cui dovranno interpretare il personaggio di un famoso film.



© RIPRODUZIONE RISERVATA