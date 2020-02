Amici 19/ Verso il serale, anticipazioni 25 febbraio: Valentin Balboa a lavoro!

AMICI 19, VERSO IL SERALE: ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO

“Nicolai chi dorme non piglia pesci”, e tutti gli altri? Primo risveglio in casetta per i ragazzi di Amici 19 che oggi torneranno protagonisti su Real Time di una puntata tutta da seguire almeno da quello che possiamo vedere dalle anticipazioni. Ieri ballerini e cantanti sono entrati in casetta tra saluti e abbracci e a loro si è unita anche Talisa, assente in puntata per un infortunio alla caviglia. Per loro è arrivato il momento di fare sul serio e Valentin lo sa bene visto che le immagini lo mostrano subito sveglio alle prime ore del mattino, pronto a pettinare i suoi capelli e poi correre in sala per iniziare il riscaldamento con qualche piroette e qualche ripassino. E gli altri? Nicolai sente la musica provenire dalla sala ma non sembra in grado di alzarsi mentre gli altri si aggirano come zombie per la casetta alla ricerca della colazione. Cos’altro vedremo oggi a parte Valentin Balboa? (Hedda Hopper)

IL SERALE DI AMICI 19 ANCORA DA SCRIVERE

Martina e Stefano ancora in bilico, questa è l’attuale situazione di Amici 19 dopo il pomeridiano di sabato e, in particolare, dopo il daytime di ieri pomeriggio prima su Real Time e poi su Canale5. In molti si aspettavano di vedere ieri la “fine” della puntata di sabato pomeriggio ma così non è stato visto che Maria De Filippi è andata in onda prima con l’ospite di turno, Alberto Urso, poi ha salutato i cantanti che hanno preso parte alla puntata e, infine, ha lanciato un video registrato proprio durante il pomeridiano e in cui, approfittando di una pubblicità, Martina si è di nuovo avvicinata a Gaia usando parole poco carine nei confronti di Francesco, neo arrivato tra le maglie verde, al grido di “me*da” e “schi*o”. Le parole choc hanno indignato il pubblico dei social che continuano a rimarcare come il percorso di Martina non sia stato lineare e fluido proprio per via del suo comportamento e lo stesso pensano di Stefano.

MARTINA E STEFANO IN BILICO AD AMICI 19 MA…

Cosa andrà in onda oggi pomeriggio ad Amici 19? Come sempre lo speciale di sabato continuerà la sua messa in onda su Canale5 dove finalmente i tre ancora in bilico saranno chiamati al centro dello studio per conoscere il loro destino: Martina, Stefano e Matteo, due cantanti e un ballerino, e una sola maglia. Chi ha seguito le anticipazioni sa bene che ad ottenere la maglia sarà proprio Martina per volere dei sei giudici presenti in studio, tre di canto e tre di ballo, gli stessi che hanno valutato la sfida di Francesco regalandogli i tre sì. Su Real Time, invece, continuerà la messa in onda della vita nella scuola. Ieri abbiamo sbirciato le coreografie preparate da Valentin, Talisa e Nicolai, e la loro entrata in casetta, e oggi?



