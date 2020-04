Finale Amici 2020 serale, vince Gaia Gozzi/ Epilogo scontato per una edizione ricca di polemiche e liti

Amici 2020, vince: finale senza grandi colpi di scena

Un vincitore, tante prove, complimenti ma anche liti, tante critiche e momenti ‘vuoti’ nella finale di Amici 2020. Dal vincitore (annunciato) alle progressive eliminazioni, lo show va avanti senza particolari sorprese ma comunque in modo scorrevole. A vincere è Gaia Gozzi, che ottiene la sua rivincita dopo il secondo posto a X Factor nel 2016. Prima di arrivare a sollevare la coppa ci sono però tre gironi. Si parte con una prima manche che vede tutti esibirsi singolarmente e poi in comparate di ballo e di canto votate da VAR e televoto. La somma delle due votazioni premia Gaia e porta invece all’eliminazione di Nicolai e alla proclamazione di Javier come vincitore del circuito danza. Il secondo girone occupa invece gran parte della finale. Si susseguono infatti momenti di sfida a momenti di ilarità (come l’ennesimo scherzo di Maria De Filippi a Rudy Zerbi) prima di scoprire che il secondo eliminato della serata, e dunque terzo classificato, è Giulia Molino. La ragazza saluta tutti tra le lacrime, comunque amareggiata dalle critiche dei giornalisti sulla sua mancata “identità musicale” e lascia il palco ai due che si giocano la vittoria.

La finale chiude un’edizione difficile tra alti e bassi

Javier Rojas e Gaia Gozzi sono i due concorrenti che si giocano la vittoria di Amici 2020. Una nuova serie di prove culmina con l’esito che arriva dal solo televoto da casa e premia Gaia Gozzi. La cantante batte, dunque, il ballerino e conquista la vittoria di Amici 19. L’edizione si conclude comunque tra alti e bassi. Inevitabilmente lo show risente della mancanza del pubblico, vera marcia del serale, ma trova almeno in finale un pubblico ‘virtuale’: quello della sala stampa. Vere protagoniste in queste puntate sono però state le liti, da quelle nate per questioni di danza a quelle nate per ‘gesti ineducati’, come accaduto questa sera. Maria De Filippi ha infatti nuovamente discusso con Alessandra Celentano a causa di un gesto mancato nei confronti di Nicolai, scatenando un po’ di polemiche anche sul web. Un’edizione, quella di Amici 2020, che dunque divide, diverte ma fa anche tanto discutere.



