Amici 2021/ Anticipazioni 21 settembre: prime lezioni e busta rossa per Inder?

La classe di Amici 21 è quasi del tutto formata. Nella puntata in onda ieri su Canale 5, Maria De Filippi ha assegnato le ultime maglie e i ragazzi hanno iniziato a fare il loro ingresso in casetta. C’è chi come Tommaso e Mirko sono stati tra i primi a fare il loro ingresso in casetta, emozionandosi anche per la scelta del letto in cui dormire. Entrambi hanno poi avvertito i genitori di essere riusciti a conquistare un posto nella scuola.

Oggi altri faranno il loro emozionato ingresso in casetta: alla consueta scelta dei letti seguirà l’arrivo dei programmi per le prime lezioni. I coach, infatti, avranno modo di avere un confronto faccia a faccia con i propri allievi, per delineare il percorso da portare avanti e gli obiettivi da raggiungere. Come se la caveranno i ragazzi di Amici 21?

Amici 21, prima busta rossa in casetta? Rudy punta Inder

Ricordiamo che non tutti quelli seduti ai nuovi banchi di Amici 21 sono effettivamente allievi. Ricordiamo, infatti, che i professori si sono riservati la possibilità di poter trascorrere una settimana insieme a due allievi per poi decidere nella puntata di sabato prossimo chi sarà effettivamente nella scuola. È così per Veronica Peparini e Raimondo Todaro. Al contrario, Rudy Zerbi ha deciso di congelare momentaneamente l’ingresso di Giacomo. A lui una busta rossa, simbolo del fatto che potrà entrare nella scuola solo attraverso una sfida. Rudy, d’altronde, ha già fatto intendere di mirare un allievo di Anna Pettinelli: Inder. È proprio a lui che oggi Zerbi potrebbe inviare la temuta busta della sfida.

