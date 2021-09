Amici 21, 1a puntata/ Diretta, allievi, professori e ospiti: omaggio a Michele Merlo

Amici 21: anticipazioni e diretta prima puntata pomeridiano 19 settembre

In anticipo rispetto alle scorse edizioni, oggi, domenica 19 settembre, riapre la scuola di Amici di Maria De Filippi. In attesa di tornare alla solita collocazione del sabato, Amici torna in onda con la ventunesima edizione pochi mesi dopo il grande successo ottenuto con l’edizione vinta da Giulia Stabile. Al timone del talent show più famoso d’Italia che, in questi anni ha permesso a tanti talenti di realizzare i propri sogni, ci sarà Maria De Filippi.

La prima puntata della nuova edizione di Amici regalerà grandi emozioni non solo ai talenti che riusciranno ad entrare nella scuola, ma anche al pubblico a casa. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano, infatti, Maria De Filippi e tutti i protagonisti di Amici renderanno omaggio a Michele Merlo, ex allievo della scuola, scomparso, a soli 28 anni, lo scorso giugno per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Professori e ospiti Amici 21

Novità nella commissione degli insegnanti di Amici 21. Dopo settimane di rumors è confermata la presenza di Raimondo Todaro, nuovo insegnante di ballo insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Nella commissione di canto, confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli mentre la novità è Lorella Cuccarini. Dopo aver occupato la cattedra di ballo nella scuorsa edizione, quest’anno la Cuccarini avrà una delle cattedre di canto.

Grandi ospiti, poi, nel primo appuntamento pomeridiano di Amici 21. In studio ci saranno tre ex allievi della scorsa edizione ovvero Aka7even, Alessandro Cavallo e la vincitrice Giulia Stabile. Ospite musicale di questa puntata è Tommaso Paradiso che si esibirà sulle note del nuovo singolo.

I concorrenti Amici 21, la nuova classe 2021/2022

I veri protagonisti della prima puntata di Amici 21 saranno gli aspiranti allievi della scuola. Tra tutti i ragazzi che hanno partecipato ai casting, chi riuscirà ad entrare nella scuola più famosa d’Italia? Il nome trapelato dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News è quello di Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio. I banchi che dovrebbero essere assegnati oggi dovrebbero essere 14.

Come nelle precedenti edizioni del talent show, nella puntata odierna, i banchi saranno inizialmente occupati da personaggi famosi come Raoul Bova, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Nino Frassica, Linus, Filippo Magnini, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

