Amici 2021 anticipazioni e diretta quinta puntata/ Due allievi eliminati e Flaza…

Anticipazioni Amici 2021 e diretta quinta puntata 17 ottobre

Dalla scuola di Amici 2021 sono stati eliminati due concorrenti. E’ quanto trapela dalle indiscrezioni relative alle anticipazioni del prossimo appuntamento pomeridiano di domenica 17 ottobre. Si tratta della cantante Elisabetta e del ballerino Matt. Elisabetta si è esibita in una sfida e il suo posto è stato preso dalla nuova arrivata Alessandra. La stessa cosa è accaduta a Matt che durante una sfida ha perso il banco. Ad entrare al suo posto il ballerino cubano Guido. Si è trattato di una vendetta da parte di Alessandra Celentano nei confronti di Veronica Peparini dopo che quest’ultima aveva costretto due settimane fa Mirko all’uscita facendogli sfidare un ballerino più preparato di lui. La Celentano ha poi chiarito che però non era nulla di personale e che voleva dare la possibilità di entrare ad un ragazzo specializzato in danza classica che a suo dire meritava di più.

Nel frattempo ad Amici 2021 resta in bilico ancora la situazione di Flaza che ha ancora la maglia sospesa. Lorella Cuccarini ha deciso di non farla esibire decidendo di prolungare questa situazione temporanea. La Cuccarini ha infatti spiegato che non intende eliminarla considerando che si tratta di una ventenne e sottolineando che a quell’età può capitare a tutti di sbagliare. Dalle prime anticipazioni, è trapelato che Lorella Cuccarini ha letto una lettera a Flaza e successivamente le ha fatto ascoltare la canzone “Malefica”, prodotta dallo stesso produttore di Blanco. Flaza si è commossa ma Lorella Cuccarini ha comunque mantenuto il punto.

Maria De Filippi ha rimproverato gli allievi della scuola di Amici 2021. La conduttrice ha spiegato che i ballerini sono puntuali e diligenti e che invece i cantanti si lamentano ogni giorno per qualcosa come gli orari, le canzoni assegnate e gli esercizi da svolgere. Per questo motivo, la produzione ha deciso di punirli. Hanno dovuto preparare una cover a testa scelta dalla produzione con la partecipazione di Ermal Meta con a disposizione solo 60 minuti prima che iniziasse la puntata. Nicol ha interpretato “A te” di Jovanotti ed è stata riconfermata con una bella votazione. Anche a Mattia è stata riconfermata la maglia.

LDA ha scelto di cantare anche lui “A te” ma senza scriverci barre. La sua interpretazione ad Amici 2021 non è piaciuta né a Rudy Zerbi né a Ermal Meta. Dopo si è esibito cantando “Senza una donna” e ha ripreso la maglia. Giacomo non ha concorso per la classifica di Amici 2021 perché ha pianto talmente tanto per l’uscita di Matt che Ermal ha preferito non giudicarlo. Giacomo ha però dovuto fare i conti con un’altra brutta notizia . Rudy Zerbi ha deciso di sospendergli la maglia. Serena ha ballato una coreografia della Celentano assegnatale proprio per metterla in difficoltà e sottolineare come manchi di doti fisiche. In questa nuova puntata è tornata ad esibirsi Giulia Stabile dopo qualche settimana di stop.



