Maria De Filippi sbotta contro gli allievi ad Amici 2021/ “Andate in altri talent…”

Durissimo sfogo di Maria De Filippi contro gli allievi di Amici 2021 dopo le numerose ifnrezioni del regolamento da parte di alcuni di loro. Dopo la sospensione delle maglie ad Inder e Flaza, rei di essere arrivati in ritardo, aver saltato le lezioni e aver usato il cellulare quando non potevano, da parte di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, Maria De Filippi lascia la aprola agli insegnanti che rimproverano duramente tutta la classe. “Sbagliare una volta ci sta perché siete giovani, ma se lo stesso sbaglio lo fate due volte siete dei perfetti imbecilli”, sbotta Anna Pettinelli che non accetta la presa in giro degli allievi.

“Tu sei stata fortunata perché hai trovato la regina delle mamme chioccia. Se fosse stato per me, altro che maglia sospesa, per mei staresti già a casa”, aggiunge Rudy Zerbi. “Io voglio chiedere scusa a Christian e Mattia perchè li ho rimproverati duramente per molto meno. Sappiate che per una cosa così, altro che maglia sospesa”, aggiunge Raimondo Todaro dando un avvertimento ai propri allievi.

Maria De Filippi rimprovera gli allievi di Amici 2021

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e le giustificazioni di Flaza, approfitta della situazione per rimproverare tutta la classe. “Non potete prendere nella televisione solo quello che vi piace nella vita. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo perché quando io sono qua davanti a tutti corrispondono ore ed ore in cui non sono davanti a tutti, ma lavoro esattamente come quando sono qua”, sbotta la conduttrice.

“Ricordatevi che non nasce nessuno con un gran talento. Neanche il più grande talento se non lo coltiva ce la fa. Neanche quello che sa correre più di tutti, se non si allena arriva spompato alle Olimpiadi. Questo programma ha delle regole. Se non ce la fate esistono altri talent che creano successi discografici e tanti ballerini”, aggiunge Maria De Filippi. “Se venite qua nella speranza che il vostro inedito spacchi, se venite qua nella speranza di entrare come professionisti l’anno prossimo e il resto non lo prendete, non venite perchè ci sono altri talent in cui questa cosa (le regole da rispettare ndr) non è richiesta“, conclude.

