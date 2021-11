Amici 2021/ Anticipazioni puntata 12 novembre: Guido in sfida

Amici 2021, anticipazioni puntata 11 novembre

Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 2021 che torna in onda oggi, giovedì 11 novembre, con una nuova puntata. Nuove sfide attendono gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Guido, il ballerino che è stato duramente rimproverato da Alessandra Celentano, è finito in sfida. A deciderlo è Veronica Peparini che non considera Guido un talento in grado di stare nella scuola. Guido, a sua volta, parlando con la maestra Alessandra Celentano aveva ammesso di non sentirsi all’altezza della scuola.

Non solo Guido, ma anche LDA è finito nuovamente in sfida per volere di Anna Pettinelli. “Non ne posso più, la prossima volta vengo io in puntata con la felpa rossa con scritto ‘sfida’. Tutte le volte. In questo momento, io sono senza parole. Mi vuole fuori a tutti i costi. Basta, ho il letto pieno di buste rosse della Pettinelli, cioè due sfide di fila”, ha detto il figlio di Gigi D’Alessio che si appresta a preparare una nuova sfida in vista del prossimo appuntamento pomeridiano.

Amici 2021: Carola e Luigi, solo solo amici?

Come in ogni edizione che si rispetti, anche nella scuola di Amici 2021 stanno nascendo simpatie e amori. Se tra Serena e Albe procede tutto a gonfie vele con la ballerina che ha dichiarato di essersi innamorata, le cose stanno andando diversamente tra Carola e Luigi. I due, dopo essersi avvicinati molto, stanno continuando ad avere un rapporto di semplice amicizia.

I sentimenti di Carola, tuttavia, starebbero crescendo giorno dopo giorno. Nel corso del daytime in onda oggi, ci saranno novità tra la ballerina e il cantante? I fans sperano di vedere presto una nuova coppia.

