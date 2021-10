Amici 2021/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: le sfide di Luigi e Christian

Amici 2021, anticipazioni puntata 12 ottobre

Dopo l’appuntamento con il pomeridiano, Amici 2021 torna in onda oggi con il daytime, in onda su canale 5 subito dopo la puntata di Uomini e Donne. Durante il pomeridiano, l’unico allievo, tra quelli in sfida, che ha potuto difendere subito il proprio posto nella scuola è stato Mattia che ha vinto la sfida restando così nel talent show. Gli allievi che, invece, per un provvedimento disciplinare devono ancora affrontare la sfida, sono il ballerino Christian, seguito esattamente come mattia da Raimondo Todaro, e i cantanti LDA e Luigi seguiti da Rudy Zerbi.

Nel corso del daytime in onda oggi, dovrebbero così essere trasmesse le altre sfide. Chi sarà al centro della nuova puntata? La prima sfida trasmessa potrebbe essere quella di Christian che sarà giudicata da Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini esattamente come accaduto a Mattia.

Amici 2021: chi resta e chi lascia la scuola

Christian, LDA e Luigi riusciranno a superare le sfide e a restare nella scuola. Al ballerino basterà una sola coreografia mentre Luca D’Alessio e Luigi convinceranno tutti con gli inediti. Spazio, poi, agli altri allievi della scuola chiamati ad esebirsi per la conferma della maglia. Alessandra Celentano confermerà quella di Carola che sarà la protagonista anche del momento gossip.

Si tornerà, infatti, a parlare del feeling tra Carola e Luigi i quali, tuttavia, hanno deciso di restare amici e di dedicarsi rispettivamente alla danza e alla musica. Non si esibirà, invece, Serena a causa di un piccolo infortunio. Il daytime, dunque, sarà principalmente dedicato alla parte finale della puntata pomeridiana.

