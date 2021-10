Amici 2021/ Diretta 11 ottobre e eliminati: sfide di Mattia, Christian, LDA e Luigi

Amici 2021: anticipazioni e diretta 11 ottobre

Il pomeridiano di Amici 2021, eccezionalmente, torna in onda oggi, lunedì 11 ottobre, alle 14.45 al termine della puntata odierna di Una Vita. Sarà una puntata ricca di sfide, colpi di scena e polemiche. Ospite del pomeridiano di oggi è Gaia che torna nello studio che le ha regalato il successo per presentare il suo nuovo singolo. Spazio poi a quattro sfide che metteranno in pericolo la permanenza nella scuola di quattro allievi.

Amici 2021 oggi domenica 10 ottobre non va in onda/ Appuntamento a lunedì

La produzione, dopo aver verificato le condizioni igieniche della casa in cui vivono gli allievi, ha deciso di adottare dei provvedimenti disciplinare mandando in sfida ben quattro allievi. A sceglierli sono stati gli stessi concorrenti attraverso una votazione anonima che ha portato in sfida i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi.

Luigi Strangis confessione sulla malattia ad Amici 2021/ "Ho il diabete, lo stress.."

Amici 2021: le sfide di Mattia, Christian, LDA e Luigi

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata di Amici 2021 in onda oggi pubblicate dal blog Quelli che tutti vogliono sapere, si partirà con le sfide dei ballerini di Raimondo Todaro che, in settimana, si è infuriato con i suoi allievi temendo una doppia eliminazione per un provvedimento disciplinare che avrebbero dovuto evitare collaborando a tenere pulita la casa.

Mattia, Christian, LDA e Luigi vinceranno la sfida restando nella scuola nonostante la bravura degli sfidanti. Mattia riuscirà a difendere il posto nella scuola esibendosi due volti mentre a Christian basterà una sola esibizione per vincere la sfida. Luigi Strangis, invece, vincerà la sfida cantando Maybe Tomorrow e il suo inedito. Inedito anche LDA che riuscirà così a restare nella scuola.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Inder in bilico, sfida per lui?

le maglie sospese di Amici

Non solo sfide, ma anche maglie sospese. Come in tutti gli appuntamenti con il pomeridiano di Amici 2021, anche oggi, gli allievi saranno chiamati a presentarsi davanti alla commissione degli insegnanti che decideranno se confermare, sospendere o sostituire l’allievo in questione. Tra i concorrenti in bilico ci sarà Inder il quale, nonostante il precedente scontro di Anna Pettinelli, ha infranto nuovamente il regolamento utilizzando il telefono.

Maglia sospesa anche per Flaza da parte di Lorella Cuccarini che deciderà di punire la propria allieva per il suo comportamento. La cantante, infatti, arriva in ritardo alle lezione, non fa palestra e utilizza il telefono a lezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA