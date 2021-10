Amici 2021/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: prime lezioni per Alessandra e Guido

Amici 2021, anticipazioni puntata 19 ottobre

Dopo l’ultimo appuntamento pomeridiano che ha portato all’eliminazione della cantante Elisabetta e del ballerino Matt, Amici 2021 torna in onda oggi, alle 16.10 su canale 5, con una nuova puntata del daytime. Per Alessandra che ha vinto la sfida contro Elisabetta e Guido che ha battuto Matt, sarà il giorno delle prime lezioni e dell’incontro con i rispettivi insegnanti. I due nuovi allievi sono stati già accolti dagli altri concorrenti che hanno mostrato loro la casetta in cui vivranno per le prossime settimane.

Calato il sipario sul pomeridiano, per gli allievi è già ora di pensare alla prossima puntata. Quali allievi finiranno in sfida? Chi dovrà impegnarsi in modo particolare per difendere la maglia conquistata con fatica? Tra gli allievi sicuro di dover affrontare la sfida nella prossima puntata c’è Tommaso che non ha brillato nella gara cover giudicata da Ermal Meta. Sarà davvero così?

Amici 2021: Serena in sfida?

Tra i ballerini di Amici 2021 potrebbe, invece, finire in sfida Serena. Dopo un piccolo infortunio, la ballerina seguita da Raimondo Todaro si è esibita nel corso dell’ultimo pomeridiano non riuscendo a conquistare la fiducia di Alessandra Celentano che non considera la ballerina un talento autentico.

Potrebbe essere una settimana decisiva anche per Giacomo Vianello che, nella gara delle cover, a causa dell’emozione per l’eliminazione di Matt, non è riuscito ad esprimersi. Successivamente, Zerbi gli ha sospeso la maglia dopo l’esibizione che non la ha convinto. Per Giacomo arriverà l’ultima chance per restare nella scuola? Zerbi lo metterà alla prova con canzoni difficili? Lo scopriremo nel corso del nuovo daytime di Amici.

