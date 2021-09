Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 23 settembre: banco per Elisabetta?

Amici 2021, le anticipazioni della registrazione del 23 settembre 2021

Oggi, 23 settembre, è prevista nello studio di Amici 2021 una nuova registrazione. Ricordiamo, infatti, che lo speciale in onda la domenica (e non più il sabato) non è in diretta ma viene registrato qualche giorno prima. Nella prima puntata, Maria De Filippi ha presentato quella che è la nuova classe di quest’anno, tuttavia mancano ancora alcuni nomi. Raimondo Todaro e Veronica Peparini hanno infatti chiesto di trascorrere una settimana con due aspiranti allievi per decidere poi durante lo speciale a chi dei due assegnare il banco.

Scopriremo dunque oggi ad Amici 2021 chi i due professori decideranno di dare questa possibilità. Rimanendo nel tema della danza, sarà inoltre l’occasione di scoprire le prime impressioni di Alessandra Celentano su Mirko, dopo una settimana di lezioni con lui. Il ballerino, d’altronde, ha già manifestato le prime difficoltà, soprattutto dopo aver saputo ciò che la maestra pensare realmente di lui come danzatore.

Amici 2021, Elisabetta torna e conquista un banco?

Nel corso della nuova registrazione di Amici 21, in onda poi domenica su Canale 5, scopriremo se Giacomo riuscirà ad ottenere un banco. Rudy Zerbi ha infatti deciso di dargli un’opportunità attraverso una sfida, anche se non è ancora chiaro contro chi. Solo qualora riuscisse a vincerla, riuscirà ad essere un allievo ufficiale ai danni dello sconfitto che, quindi, uscirebbe.

C’è inoltre un altro mistero da risolvere e riguarda un’allieva che ha già partecipato lo scorso anno ad Amici: Elisabetta. Vinse una sfida contro Arianna, prendendo il suo posto nella scuola ma venne sostituita poco dopo, con grande dispiacere da parte di Arisa che le promise di darle la possibilità di partecipare al talent l’anno dopo. Stando alle indiscrezioni di Amici 2021 che arrivano dal web, la promessa sarà mantenuta. Elisabetta potrebbe dunque ottenere un banco nel corso di questa nuova edizione.

