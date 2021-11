AMICI 2021/ Anticipazioni registrazione 3 novembre: LDA e Serena vincono la sfida

Amici 2021, anticipazioni registrazione 3 novembre

Sfide fatte e sfide rimandate oggi nella nuova registrazione di Amici 2021. Nella puntata in onda domenica 7 novembre assisteremo alla sfida di LDA voluta da Anna Pettinelli. Stando a quanto svela il Vicolodellenews, c’è stata un’accesa lite tra Rudy e la Pettinelli proprio per gli appellativi usati da quest’ultima su Luca a cui è poi seguita la sfida del ragazzo, da lui vinta. LDA rimane dunque nella scuola e rimane anche Serena.

In una puntata del daytime, ancora non andata in onda, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere in sfida l’allieva di Todaro che, per questo, ha gareggiato contro Alessia, una ragazza scelta dalla maestra. Serena è comunque riuscita a vincere la sfida. Salta invece la sfida di Giudo Domenico a causa di un infortunio subito dal suo sfidante. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Tempo di sfide per LDA e Guido

Oggi 3 novembre 2021, è tempo ad Amici di una nuova registrazione. Gli allievi tornano in studio per quella che sarà la puntata in onda domenica su Canale 5. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento durante il quale non mancheranno sfide, polemiche e colpi di scena. Grande protagonista sarà LDA che in settimana ha ricevuto una busta rossa da Anna Pettinelli.

La coach continua a non apprezzare il ragazzo, e in una lettera ne ha parlato con termini non gradevoli: “LDA finora ha dimostrato grandi limiti. Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”. Parole che hanno fatto storcere il naso al figlio di Gigi D’Alessio, che si è dunque messo al lavoro per riuscire a vincere un’altra sfida.

Amici 2021, Guido Domenico di nuovo in sfida per volontà di Todaro

LDA non è l’unico ad essere finito in sfida. Dopo Veronica Peparini, anche Raimondo Todaro ha voluto mettere in sfida Guido Domenico, l’allievo di Alessandra Celentano entrato ad Amici da pochissime settimane. La poca espressività del ballerino, secondo Todaro, è una lacuna troppo importante per poter rimanere nella scuola, è per questo che ha scelto un ballerino per lui molto dotato per una sfida alla pari con Guido. Riuscirà il ballerino a vincere per la seconda volta di fila? Spazio anche a nuove sfide tra cantanti: quale noto volto della musica italiana avrà invitato questa volta Maria per la gara delle cover? Tutti avranno poi l’occasione di esibirsi per scoprire se la loro maglia è confermata o se invece rischiano il posto ad Amici.

