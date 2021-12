Amici 2021/ Diretta 5 dicembre, eliminati: sfide e nuovi allievi, l’amore tra Sissi e Dario, Serena e Albe

Amici 2021, anticipazioni e diretta puntata 5 dicembre

Nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Oggi, domenica 5 dicembre, alle 14 su canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show ricca di sfide e di prove da superare per gli allievi. Pur avendo conquistato il banco, ogni settimana, gli allievi titolari sono chiamati a dimostrare non solo il proprio talento, ma anche i miglioramenti fatti attraverso sfide e prove sempre più complicate decise dagli insegnanti. Nel corso della puntata in onda oggi sono tre i concorrenti che affronteranno la sfida per restare nella scuola.

Virginia, Guido e Tommaso sono i tre allievi che, a turno, raggiungeranno il centro dello studio per affrontare una sfida esterna. A giudicare le sfide sarà un giudice esterne. Chi entrerà nella scuola? Chi riuscirà a superare la sfida?

La sfida di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Non solo le sfide degli allievi. Nella puntata del pomeridiano di Amici 2021 in onda oggi ci sarà anche l’attesissima sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Dopo aver improvvisato, nelle puntate precedenti, un ballo con Raimondo Todaro, oggi, le due insegnanti daranno vita ad una vera e propria sfida.

Dopo aver preparato una coreografia con Raimondo Todaro, nel corso del pomeridiano di Amici di oggi, la Celentano e la Cuccarini scenderanno in pista per dimostrare il proprio talento. Ad accompagnarle sarà proprio Raimondo Todaro mentre a giudicare la sfida sarà la ballerina professionista della scuola Francesca Tocca.

Gli amori della scuola di Amici 2021

Anche nel corso del pomeridiano di oggi non mancherà il momento gossip. Maria De Filippi manderà in onda un filmato con gli amori nati nella scuola Ci sarà la storia tra Sissi e Dario così come quella tra Serena e Albe, la prima coppia nata nella scuola di Maria De Filippi. Nel corso della puntata non mancherà l’ospite. Oggi ci sarà così il grande ritorno di Giordana Angi.

Infine, consueto appuntamento con la gara dei cantanti che oggi si esibiranno davanti a Christian De Sica, protagonista indiscusso del mondo dello spettacolo italiano. Come sempre, l’ultimo in classifica finirà direttamente in sfida.



