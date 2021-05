Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 11 maggio: bufera su Aka7even?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 11 maggio

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio continuando a mostrare i ragazzi pronti per la finale intenti a preparare le loro prove e, dall’altra parte, ripercorrendo le tappe più importanti della loro permanenza nella scuola. L’edizione 2021 sta per concludersi con la finalissima in onda sabato in diretta e in cui finalmente il pubblico potrà dire la sua. Proprio questo ha messo un po’ in ansia Sangiovanni poco convinto che possa essere lui il vincitore e che la vittoria andrà a favore di Deddy o Aka7even. Proprio quest’ultimo potrebbe nuovamente essere protagonista nella puntata di oggi pomeriggio per via di quelle che sono le assegnazioni di Anna Pettinelli. Per l’ennesima volta il cantante si è lamentato di quelle che sono le canzoni scelte dalla sua coach e tutto perché vuole affrontare a meglio le prove che lo attendono e la canzone di Alex Britti Oggi sono io, non è di certo un brano adatto a lui.

Deddy di nuovo protagonista?

Ieri pomeriggio nel daytime in onda su Italia1 abbiamo poi avuto modo di vedere e rivedere il percorso di Alessandro verso la finalissima di sabato, ma a chi toccherà oggi? In molti sono convinti che sarà la volta di Deddy il cantante che è arrivato in finale dopo una bella sorpresa preparata da Maria de Filippi per lui dopo che la semifinale era terminata e il pubblico aveva già lasciato lo studio. Sicuramente proprio quello del cantante è uno dei percorsi più intensi fatti in questa edizione del programma visto che è arrivato senza avere all’attivo nemmeno una lezione di canto ed ha assorbito tutto quello che c’era da prendere da questa esperienza, alla fine sarà lui il preferito dal pubblico?

