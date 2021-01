Amici 2021 Ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 14 gennaio: è il giorno di Ibla!

Amici 2021 Ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 14 gennaio

Amici 2021 si prepara a tornare in onda oggi ad un passo della registrazione che andrà in scena domani pomeriggio e rivelerà le anticipazioni e i nuovi scossoni del pomeridiano di sabato. Arianna ha scoperto di essere finita in sfida proprio per volere dei suoi compagni, gli stessi che l’hanno messa a rischio per la questione delle pulizie, mentre i nuovi arrivati stanno iniziando a conoscere la scuola e i loro insegnanti. Ieri è toccato al neo ballerino della scuola, che è entrato al posto di Riccardo e che farà parte del team Cuccarini, e magari oggi sarà la volta di Ibla per la felicità dei suoi tanti sostenitori. Cosa succederà adesso ai ragazzi di Amici 2021? Sapevamo che il loro ritorno in casona avrebbe segnato la fine dei giochi per loro perché adesso le cose si fanno serie visto che il serale si avvicina e dopo la doppia eliminazione di sabato scorso, in molti sono in preda all’ansia e alla paura, riusciranno oppure no a rimanere nella scuola?

Dopo le presentazioni di Alessandro, è la giornata di Ibla?

Al momento non ci sono molte anticipazioni su quello che vedremo oggi pomeriggio ad Amici 2021 ma i fan sono già pronti a seguire sia la messa in onda alle 16.10 circa su Canale5 e poi anche su Italia1 nella sua versione xxl alle 19.00 circa. Sarà a quel punto che capiremo se, proprio come è successo ad Alessandro ieri pomeriggio, toccherà ad Ibla andare in sala prove e trovarsi davanti Arisa, la sua coach in questa esperienza. L’eliminazione di Kika continua a far discutere ma adesso è arrivato il momento della bella rossa di farsi avanti. Cosa dirà alla sua maestra questa sera e come la accoglierà Arisa?



