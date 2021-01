Amici 2021 Ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 19 gennaio: Celentano Vs Cuccarini?

Amici 2021 Ed.20, anticipazioni puntata oggi, 19 gennaio

Siamo pronti per entrare nel vivo di questa settimana in compagnia di Amici 2021. Il programma di Maria de Filippi torna in onda oggi pomeriggio, alle 16.10 circa su Canale5 e alle 16.00 su Italia1, con un nuovo doppio pomeridiano che chiuderà i conti con la puntata di sabato pomeriggio e aprirà quello di una nuova settimana di polemiche, prove e coccole che terrà compagnia al pubblico fino alla prossima diretta. Fino a questo momento, infatti, non ci sono notizie relative ad un ritorno alla registrazione ma sembra che ci toccherà aspettare la diretta per capire cosa ne sarà dei ragazzi. Al momento Martina e Arianna si sono salvate dalla loro sfida e possono tornare in casetta insieme ai loro compagni per mettere a fuoco quanto è successo e godersi questo momento fino al prossimo scossone, cosa ne sarà dei ragazzi? Di cantanti e ballerini alle prese con i loro insegnanti ma, soprattutto con quelli “rivali”?

Lorella Cuccarini di nuovo contro Alessandra Celentano?

Grande attesa c’è sul ritorno in sala di Rosa magari proprio con Alessandra Celentano. L’insegnante ha perso le staffe nell’ultima puntata di Amici 2021 proprio per via di quello che è successo in puntata sabato. La Celentano è stata messa alle strette da Maria de Filippi che ha cercato di farle capire che in quel momento Elena d’Amario faceva le voci di Lorella Cuccarini e che non è mai stata scostumata o altro ma lei non ci sta e ha rimandato tutto ai camerini quando non ci saranno occhi indiscreti, ma come è finita dopo il programma e quale sarà la reazione di Rosa o di Lorella Cuccarini a tutto questo? Finalmente il Covid ha abbandonato la maestra che potrà tornare tra i banchi ad occuparsi dei suoi ballerini e anche della Celentano. Ci attende una settimana di fuoco?



