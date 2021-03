Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Arisa e Lorella incontrano..

Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 17 marzo

Amici 2021 torna in onda oggi con un doppio pomeridiano in cui scopriremo altri dettagli sul serale che prenderà il via sabato pomeriggio e che sarà registrato proprio giovedì pomeriggio. A quanto pare domani il programma non andrà in onda e questo significa che nel doppio appuntamento di oggi sentiremo ancora parlare delle squadre che si sono formate per il serale in onda da sabato. Ieri abbiamo avuto modo di vedere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi incontrare i loro ballerini e i loro cantanti per puntare dritti dritti alla finalissima del programma mettendo all’angolo tutti gli altri, soprattutto quelli che sono arrivati al serale senza essere bravi (vedi Martina Miliddi secondo la Celentano).

Arisa e Lorella incontrano la loro squadra

Secondo le anticipazioni di oggi di Amici 2021 sembra che avremo modo di conoscere le altre squadre di Amici 2021 perché se da una parte abbiamo Rudy Zerbi abbinato con Alessandra Celentano, dall’altra sembra che ci saranno anche Arisa in coppia con Lorella Cuccarini e poi Anna Pettinelli e Veronica Peparini che si ritrovano con pochi concorrenti in confronto agli altri. Cosa succederà adesso e cosa vedremo sul palco di Amici 2021 da sabato sera? Guanti di sfide, esibizioni e coreografie metteranno a dura prova i ragazzi che si giocheranno il tutto per tutto per andare avanti soprattutto alla luce del fatto che ci saranno due o tre eliminazioni nella prima puntata.

