Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 20 gennaio: Arianna torna in sala?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 20 gennaio

Il ritorno in casetta dei ragazzi di Amici 2021 non è stato dei più leggeri e simpatici, almeno per qualcuno di loro. Rosa è ancora al centro delle polemiche per via di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano che, dopo la discussione in studio, hanno pensato bene di avanzare delle richieste scritte alla produzione per le prove che la ballerina dovrà fare per concludere la coreografia di neoclassico voluta dalla maestra. Siamo sicuri che sentiremo ancora parlare delle due maestre e della ballerina ma oggi il capitolo potrebbe cambiare a favore di una delle ragazze finite in sfida sabato pomeriggio ovvero Arianna. L’esito della sua sfida è andato in onda solo lunedì pomeriggio ma oggi si potrebbe tornare a parlare di lei proprio per via del suo ritorno in casetta da trionfatrice.

Arianna torna in sala dopo la sfida di sabato?

Cosa succederà a quel punto? Arianna è pronta a rimettersi a lavoro in vista del nuovo pomeridiano di sabato anche se i fan di Amici 2021 sono convinti che la cantante potrebbe di nuovo tornare ai suoi vecchi vizi snobbando le prove e anche i compiti che le verranno assegnati. Siamo sicuri che Arianna Gianfelici non ha imparato la lezione? Ha già rischiato il suo banco un paio di volte, siamo sicuri che non vorrà farlo ancora, o almeno lo speriamo. Sullo sfondo rimane anche l’altra ragazza finita in sfida, Martina, che l’ha spuntata per la gioia di Aka7even che, però, ha fatto i conti con la delusione del suo inedito Yellow (lo abbiamo visto commentare i risultati nella puntata di ieri).



