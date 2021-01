Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 22 gennaio: Arianna a rischio?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 22 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio ad un passo dal pomeridiano di domani che potrebbe segnare oggi un altro giro di boa per alcuni dei ragazzi della scuola. In particolare, nei giorni scorsi, sono finiti nel mirino Evandro, Arianna e Leonardo. I tre cantanti sono finiti in un televoto che chiedeva di votare il preferito e, al momento della chiusura, l’esito è stato rimandato proprio alla puntata di domani pomeriggio. Cosa ne sarà dei tre? Possibile che Arianna finisca di nuovo nel mirino dopo la sfida superata della scorsa settimana? In molti continuano a lamentarsi del fatto che la cantante sia sempre al centro di tutto e, soprattutto, alcuni si lamentano di vederla sempre in sfida sperando che adesso anche lei possa cambiare difendendo il suo banco con le unghie e con i denti. Ci riuscirà davvero?

Si torna oggi in sala per preparare il pomeridiano di domani e…

L’appuntamento oggi è fissato per le 16.00 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1 per cercare di capire cosa sta succedendo in casetta ad Amici 2021 e come cantanti e ballerini stanno mettendo insieme le nuove coreografie e le canzoni da presentare nel programma sabato pomeriggio. In palio c’è ancora il loro banco che dovranno tenersi stretto in vista del serale che è ormai dietro l’angolo. Come andrà a finire per i ragazzi e cosa succederà nelle due nuove puntate di oggi tra lacrime, polemiche e esibizioni? Lo scopriremo sicuramente tra qualche ora su Canale5 e poi su Italia1 ma anche dando uno sguardo alla possibile registrazione che si terrà proprio nel pomeriggio di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA