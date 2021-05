Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 5 maggio: chi saranno i finalisti?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 5 maggio

E’ arrivato il momento di pensare a chi saranno i finalisti di Amici 2021. Il programma tornerà in onda oggi, 5 maggio, nel pomeriggio, prima su Canale5 alle 16.10 circa e poi alle 19.00 su Italia1, per mettere insieme i pezzi della semifinale in onda sabato sera. Un guanto di sfida per Giulia e Serena, un altro per Sangiovanni e Aka7even e polemiche tra Rudy Zerbi e Deddy, le temperature si stanno davvero alzando nella scuola di Amici 2021 mentre il nuovo promo in onda a rotazione, parla già di possibili finalisti. La puntata finale dovrebbe andare in onda il 15 maggio prossimo in diretta rivelando così proprio quello che sarà il podio di questa edizione dei record.

Alessandro e Tancredi possibili eliminati nella semifinale?

Fino ad allora, però, Amici 2021 dovrà rivelare nel pomeridiano di oggi le altre prove che i ragazzi saranno chiamati ad affrontare e, in particolare, dobbiamo ancora sentire parlare di Alessandro e Tancredi. I due sembrano davvero i finalini di coda di questa semifinale e se sarà confermata la doppia eliminazione, sembra che il loro destino già già segnato. Forse Alessandro si salverà a discapito di Serena o viceversa? E’ ancora difficile da dire ma sicuramente le prove che i prof assegneranno loro sveleranno molto di quello che vedremo sabato e, a quel punto, potremo pensare alla finale e a quali saranno i finalisti di questa edizione. Le altre anticipazioni arriveranno domani pomeriggio quando si tornerà a registrare la penultima puntata del programma.

