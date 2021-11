AMICI 2021/ Diretta 7 novembre: Loredana Bertè ‘boccia’ LDA “Non sei pronto, basico”

Loredana Bertè ad Amici 2021 giudica gli inediti e stronca LDA

Spazio al gioco “dimmi la verità” introdotto da Maria De Filippi e che ha coinvolto tutti gli allievi. Ciascun allievo ha dovuto dare un aggettivo, anonimamente, relativo agli altri allievi ma anche ai professori ed ai ballerini professionisti. Ogni commento è contenuto in dei palloncini. Un allievo ha invitato a cena Elena D’Amario; in un bigliettino relativo a Mattia è stata coinvolta anche Giulia Stabile: “A Mattia piace Giulia Stabile”. Il giovane non l’ha presa però benissimo: “Giulia mi piace tanto come balla, volevo precisare”.

Velocemente si è passati alla gara di inediti giudicata da Loredana Bertè. L’ultimo andrà direttamente in sfida. Grande emozione per le Bertè che vede il programma Amici come Sanremo: “mi emoziono ancora!”. Ad aprire le danze è stato Alex con la sua “Tra silenzi (Roma)”. “Tu hai qualcosa di speciale”, ha commentato la Bertè, “mi sei arrivato di più e ti do un 8”. A seguire LDA con “Sai”: “Secondo me non sei ancora pronto, la tua penna non graffia, sei nella tua confort zone e non esci. Sei molto basico nei testi”, ha commentato la Bertè che gli ha dato un 6. Tommaso con “Catene”. Loredana: “Bravo, mi sei piaciuto, sei stato molto calibrato e il testo non è male. Puoi migliorare: 7”. Spazio ad Albe con “Così bello”, al quale la Bertè ha dato un 7 e mezzo: “Devi graffiare di più sui testi”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Amici 2021, Serena vince la sfida contro Alessia

A prendere le difese di LDA, oltre a Rudy Zerbi è intervenuta anche Lorella Cuccarini che ha parlato di “accanimento” contro l’allievo da parte di Anna Pettinelli. “Non mi piace!”, ha insistito. “A me non frega che è il figlio di Gigi D’Alessio, a me interessa che lui abbia talento!”, ha replicato la Cuccarini. “Il tuo cognome non mi interessa”, si è difesa la Pettinelli, confrontandosi direttamente da Luca. LDA è stato richiamato al centro dello studio da Maria De Filippi, per vedere un filmato che lo riguarda. Ha a che fare con l’avvistamento di un presunto Ufo: “Questa cosa che ho visto uscirà al Tg”.

Spazio quindi a Serena, allieva di Raimondo Todaro ed in sfida da parte di Alessandra Celentano. Per la maestra il suo banco sarebbe “regalato” ed ha deciso di metterla in sfida contro Alessia, “quantomeno ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere”, ha precisato la Celentano. Garrison Rochelle è tornato ad Amici per giudicare la sfida. La prima esibizione ha visto protagonista Serena, seguita da un tango di Alessia. Entrambe al centro, Garrison ha commentato: “Sono state brave tutte e due, fisicamente sono affini, belle entrambe. Serena: stai tranquilla, il posto è tuo”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Amici 2021: la sfida tra LDA ed Ema

La puntata di Amici 2021 si è aperta con LDA, pronto per la sua prima sfida. “Sto un po’ agitato, leggermente”, ha replicato alla domanda della conduttrice. La Pettinelli lo ha giudicato “impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatina di moderno, banalotto nei testi, con scarsa personalità nel comporre e cantare”. Giudizio che tuttavia non è stato preso bene da Rudy Zerbi. In studio anche lo sfidante Ema, mentre Charlie Rapino ha giudicato la sfida tra i due giovani. Si è partiti con la prova comparata con La mia banda suona il rock, partita da LDA che ha commentato dopo la performance: “Poteva andare meglio, il mio problema è la gestione dell’ansia”. Dopo l’esibizione dello sfidante, spazio agli inediti per entrambi i ragazzi. Il giovane Luca si è emozionato dopo la performance: “Grazie a tutti, sentire cantare la propria canzone è una cosa indescrivibile”. Ema si è cimentato nel suo inedito al pianoforte: “Questa qua la dedico alla mia ragazza”, ha esordito.

Al termine i due ragazzi si sono messi al centro dello studio per il giudizio di Rapino: “Avete dei nomi che sembrano dei codici fiscali! C’è una forte preparazione tecnica in Ema, è indubbia. Però LDA ha qualcosa in più, per quello vince la sfida. Essendo ansioso, l’ansia è una grossa carica. Non gestirla l’ansia, lasciala!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Amici 2021: anticipazioni e diretta 7 novembre

Questa domenica 7 novembre torna l’atteso appuntamento con il talent show Amici 2021. In studio, Maria De Filippi introdurrà i vari ospiti e le sfide che animeranno il primo pomeriggio della rete ammiraglia di casa Mediaset, a partire da qualche minuto prima delle ore 14.00. La puntata che andrà in onda questo pomeriggio è stata registrata qualche giorno fa e quindi le anticipazioni sono trapelate sui vari portali web riferendoci gli ospiti e l’esito delle principali sfide in programma. Durante il nuovo appuntamento non mancherà la nuova classifica dei cantanti e i colpi di scena legati ad allievi e professori.

Gli ospiti della puntata di Amici 2021 che sta per andare in onda saranno il giornalista e scrittore Roberto Saviano e la cantante rock per eccellenza, Loredana Bertè. A quest’ultima spetterà il compito di giudicare i nuovi inediti dei talentuosi allievi della Scuola televisiva più famosa d’Italia. Ancora sorprese ed emozioni nell’appuntamento odierno con lo storico talent show: LDA e Serena saranno chiamati a cimentarsi in una nuova sfida. Il risultato sarà però positivo per entrambi!

La classifica di Loredana Bertè sugli inediti

Ovviamente ad Amici 2021, oltre agli allievi ed ai loro talenti nella danza e nel canto, continuano ad essere protagonisti anche i professori. Gli scontri tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ma anche quelli tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro proseguiranno senza sosta, animando l’appuntamento del pomeriggio con la trasmissione di Maria De Filippi.

Spazio quindi a Loredana Bertè che stilerà la classifica dei nuovi inediti degli aspiranti cantanti della Scuola. Ad avere la meglio sarà Luigi che riuscirà a conquistare la rocker, seguito poi da Sissi e Ale. Quindi spazio al capitolo dedicato alle esibizioni. Carola si cimenterà in una emozionante coreografia di Elena D’Amario; ad esibirsi saranno anche Dario, Guido, Christian e Mattia. Ad Amici 2021 non mancherà poi il gossip relativo alle coppie formate da Serena e Albe e da Carola e Luigi. La padrona di casa si divertirà a coinvolgere gli allievi in un gioco all’insegna degli aggettivi: tra i più permalosi emergeranno Alex e Mattia, mentre i più bugiardi Mattia, Tommaso, Serena ed Albe.



