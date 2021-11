Amici 2021, Raimondo Todaro “Alessandra Celentano? siamo due impulsivi”/ La verità sul loro rapporto

Raimondo Todaro è il nuovo professore di quest’edizione di Amici 2021 per la classe di danza, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato della sua esperienza all’interno del reality di Maria De Filippi: “Mi piace tutto, la puntata vola perché mi diverto e i ragazzi hanno un grande talento”. Il nuovo professore di Amici 2021 durante le puntate è spesso in disaccordo da Alessandra Celentano e Veronica Peparini entrambe con più esperienza nel reality di lui: “Loro sono ad Amici da tanto tempo, quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora”.

Raimondo Todaro ha poi parlato del suo rapporto complicato con Alessandra Celentano, con cui molto frequentemente in puntata sono in disaccordo: “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”.

L’obiettivo di Raimondo Todaro all’interno della scuola di Amici è insegnare ai ragazzi che: “Prima di imparare a ballare bisogna imparare a stare al mondo. Preferisco chi è volenteroso e deve affinare la tecnica rispetto al fenomeno che si comporta da bullo”. Dopo la sua esperienza al reality Raimondo Todaro ha spiegato il suo rapporto con Maria De Filippi: “L’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo”.

Il ballerino ha poi commentato il suo bacio in diretta con Francesca Tocca, la ballerina del programma, con la quale è tornato insieme dopo un periodo di separazione annunciando a tutti la notizia grazie a Pio e Amedeo che sono intervenuti all’interno dello show per annunciare a tutti il ritorno di fiamma tra i due, per la felicità dei loro fan e della loro bambina.

