Amici 2022, Angelina Mango: Michelangelo la produce / Esce Voglia di vivere

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 15 dicembre 2022, che vede Angelina Mango, Cricca e Piccolo G beneficiari di una grande opportunità. La chance di Amici 2022 é quella di offrire gli inediti ai super produttori nel panorama della musica del momento, per la realizzazione di nuova musica. O meglio, al rinnovato appuntamento del talent, i cantautori allievi del talent possono ricevere un videomessaggio da parte del produttore che abbia scelto il loro inedito per la produzione musicale di un nuovo singolo. E, non a caso, la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Angelina Mango viene chiamata in sala studio dall’insegnante Lorella Cuccarini per la comunicazione del suo videomessaggio.

Per la figlia d’arte, che insieme a Cricca e Piccolo G sono risultati primi nella nuova classifica di canto domenicale e con il primo voleranno al Capodanno in musica 2023, giunge il videomessaggio del producer Michelangelo, che tra le altre collaborazioni ha prodotto il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi, del duo Mahmood e Blanco. “Sono emozionato -dichiara Michelangelo, nel videomessaggio destinato alla figlia d’arte Angelina Mango-, sono molto contento… mi é piaciuta un botto la commistione degli archi e il contesto moderno e la volontà era quella di fare una cosa più enfatizzata e non vedo lora di lavorarci”.

Voglia di vivere é il nuovo singolo di Angelina Mango

Ed é con questo messaggio che Michelangelo si dichiara entusiasta all’idea di produrre Voglia di vivere, il preannunciato nuovo singolo di Angelina Mango, che a breve, quindi, verrà pubblicato ovunque, anche su tutte le piattaforme digitali musicali e potrà concorrere anche nella classifica di stream complessivi di Amici 2022.

Per la quota Amici di Maria De Filippi, intanto, LDA rompe il silenzio social in vista della sua preannunciata partecipazione al Festival di Sanremo 2022.











