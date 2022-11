Chi é Angelina Mango, la figlia di Mango? batte Ascanio ad Amici 22/ La reazione choc

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango ha accesso nel circuito canto: Ascanio eliminato

La puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, datata 20 novembre 2022 su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena, come la sostituzione di Ascanio con Angelina Mango. Quest’ultima, figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, reduce dal rilascio di Walkman -singolo prodotto da Tiziano Ferro- al rinnovato appuntamento domenicale del talent ha la meglio alla sfida che la vede contendersi un banco di canto con Ascanio, allievo di Rudy Zerbi. Quest’ultimo finisce in sfida per la messa in discussione voluta dall’altra insegnante di canto, Lorella Cuccarini, a margine della rinnovata classifica di canto domenicale che vede ultimi classificati Niveo, Cricca e quindi Ascanio. La classifica é stilata dal giudice della nuova gara di canto, Dardust, mentre la sfida vede ospite in studio, nel ruolo di giudice, Carlo Di Francesco.

Il verdetto della sfida é chiaro: Ascanio é eliminato e sostituito nella scuola dalla sfidante, Angelina Mango, che per il fatto di essere figlia d’arte potrebbe definirsi “erede di LDA“. Lo scorso anno Luca D’Alessio in arte LDA debuttava ad Amici 21 contro l’etichetta di “figlio di”, affibbiatagli da chi lo giudica raccomandato nell’industria musicale per il fatto di essere il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio. Ma, nella scuola dei talenti, attraverso l’intenzione vocale travolgente e la scrittura creativa innovativa, LDA ha saputo farsi valere, fino al raggiungimento di un record. Quello per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici. con un singolo: Quello che fa male. Che Angelina Mango possa rivelarsi l’erede effettiva di LDA, superando il record del cantautore del nuovo singolo in Alta Rotazione su Spotify, Cado? Chissà.

Intanto, fa rumore nel web la reazione inaspettata che registra Ascanio al verdetto che lo vede eliminato dalla figlia d’arte.

Come preannunciato dalle anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, ad Amici 2022 Ascanio si palesa del tutto contrariato rispetto alla sostituzione al talent subita da Angelina Mango. Uscito di scena Ascanio parla a lungo all’ormai ex mentore, Rudy Zerbi, e sferra un calcio ad una tenda della produzione di Amici 2022. Una reazione choc, quella spoilerarsi in queste ore.

