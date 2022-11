Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 20 novembre: Niveo eliminato?

Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 20 novembre: nuove classifiche di canto e ballo

Oggi 17 novembre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano nello studio di Canale 5 per una nuova registrazione del pomeridiano, la cui messa in onda è prevista per domenica 20 novembre. Alla conduzione la colonna del programma, Maria De Filippi, come sempre affiancata dal cast dai professori: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

I ragazzi di Amici 2022, come ogni settimana, dovranno confrontarsi con una serie di sfide e gare, a partire dalle classifiche stilate da giudici esterni. Ballerini e cantanti tornano infatti ad esibirsi di fronte ad un professionista del mestiere, cercando di aggiudicarsi una delle prime posizioni. Chi, infatti, arriverà ultimo nel ballo o nel canto sarà a rischio eliminazione e dovrà comparire di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se tenerlo nella scuola oppure eliminarlo.

Amici 2022, Niveo a rischio eliminazione?

Per gli allievi di Amici 22 sarà però anche il momento di affrontare i compiti speciali richiesti in settimana dai professori. In settimana sono stati infatti assegnati dei compiti speciali, sia nel ballo che nel canto, che verranno esibiti in studio di fronte all’intera commissione. Occhi puntati su Niveo: il ragazzo sta affrontando un periodo molto complicato dopo essersi classificato ultimo più volte nel pomeridiano della domenica. Rischia, dunque, seriamente di essere eliminato.

I ragazzi di Amici 2022 dovranno inoltre affrontare sfide di improvvisazione, destinate ai ballerini della classe, e sfide con elementi esterni alla scuola che potrebbero portare all’uscita di uno degli allievi.

Amici 22, anticipazioni: nuove e vecchie coppie in casetta

Non mancheranno poi filmati divertenti o dedicati alle coppie (vecchie e nuove) che si sono create nella scuola. La classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Ascanio (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo) e Claudia Bentrovato (Ballo).

